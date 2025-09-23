Autoridades analizan rehabilitar edificio dañado en Roma Sur por 19S

“Los últimos dictámenes técnicos actualizados del gobierno de la ciudad indican la rehabilitación, es una postura estrictamente técnica”, dijo en entrevista.

El funcionario comentó que se evaluará cómo solucionar el caso de Aguascalientes 12, uno de los pendientes del sismo de 2017, pues ya fueron entregadas el 95% de las viviendas reconstruidas o rehabilitadas a las familias damnificadas, según el gobierno capitalino.

“Vamos a asegurarnos de tener todas las opiniones técnicas, incluyendo posiblemente dictámenes no solamente del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, de Corresponsables en Seguridad Estructural, sino también posiblemente de instituciones académicas como el Instituto de Ingeniería de la UNAM para que haya confianza y certidumbre entre los vecinos

“Todo lo relacionado con inmuebles que se encuentran en riesgo implica monitorear y actualizar las opiniones técnicas, los dictámenes que son de carácter científico y jurídico”, afirmó el secretario de Vivienda.

Aguascalientes 12 es uno de los inmuebles dañados por el sismo de 2017. Hasta el momento no es posible la reconstrucción ni la rehabilitación por la disputa legal entre vecinos. (Foto: Shelma Navarrete)

La pelea legal entre residentes de Aguascalientes 12 llevó a que, ocho años después, el edificio siga con los daños del sismo. Mientras un grupo de residentes lucha por la demolición y reconstrucción, el otro busca la rehabilitación del inmueble.

El gobierno capitalino también cambió su estrategia para atender el inmueble: cuando la Comisión para la Reconstrucción era encabezada por César Cravioto (2018 a 2021) se tenía el proyecto de demoler y reconstruir, sin embargo, con Jabnely Maldonado como comisionada (2021 a 2024) se planteó la rehabilitación de la estructura.

El secretario de Vivienda afirma que uno de los acuerdos es no iniciar alguna obra –ya sea para rehabilitación o para reconstrucción– hasta que concluya el proceso en tribunales.

“Sin embargo estamos atentos tanto a construir acuerdos entre los vecinos, al litigio que está en curso y finalmente a consolidar la decisión técnica correcta en los términos de la Ley para la Reconstrucción”, comentó el secretario.