Brugada promete reconstrucción al 100% y anuncia plan para reforzar edificios

Al presentar los resultados del macrosimulacro conmemorativo por los 40 años del sismo de 1985 y los ocho del ocurrido en 2017, la jefa de Gobierno recordó que el plan de reconstrucción diseñado por administraciones anteriores estaba pensado para convertir a los damnificados en deudores.

Señaló que, ante esa situación, la entonces jefa de Gobierno y hoy presidenta, Claudia Sheinbaum, ordenó rediseñar el programa, lo que permitió recuperar y entregar más de 22,000 viviendas a las familias afectadas. Agregó que a su administración le corresponde concluir las 1,874 viviendas que aún permanecen en construcción o en alguna etapa de desarrollo.

“Yo estoy comprometida a que los damnificados de 2017 se concluyan. Mi compromiso firmado de que vamos a concluir todas las obras de reconstrucción que falten en la ciudad”, declaró.

Brugada añadió que sostendrá reuniones con organizaciones y colectivos de damnificados para darles a conocer avances en la reconstrucción de viviendas, apoyos y establecer tiempos de entrega.

Reforzarán edificios en CDMX

La jefa de gobierno también dijo que el lunes 22 de septiembre se anunciará públicamente un programa de reforzamiento de inmuebles que son susceptibles a los sismos y que pudieran representar riesgos a los habitantes de la Ciudad de México.

Brugada adelantó que dicho programa estará dirigido a inmuebles con más de 40 años de antigüedad, algunos de los cuales sufrieron daños en los sismos de 1985 y 2017, pero siguen operando en la actualidad. Otros permanecen abandonados, por lo que se hará un análisis de los inmuebles para reforzarlos o en su caso demolerlos.

“Este programa nos permitirá, además, fortalecer el enfoque preventivo frente al reactivo, al identificar inmuebles en riesgo, en los que estaremos realizando distintas inversiones e intervenciones estratégicas", afirmó.