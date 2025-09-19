40 años del sismo 19 de septiembre 1985: fotos del antes y después de los edificios derrumbados en el terremoto

Muchos de los inmuebles dañados, que en su momento fueron emblemáticos, tuvieron fines distintos: algunos se reconstruyeron y otros cambiaron de uso.

También hay casos icónicos como el del desaparecido Hotel Regis, en el cruce de Juárez y Balderas, que se convirtió en la Plaza de la Solidaridad, un espacio que nació como un memorial, pero que hoy es refugio para personas en situación de calle y punto para la venta ambulante de productos de origen asiático.

A continuación te presentamos imágenes públicas de la colección "Temblor, edificios dañados en el 1er. cuadro", del Archivo General de la Nación , de algunos de los edificios más representativos dañados por el sismo de 1985 y cómo lucen a 40 años del terremoto.

Sucursal Bancomer

En la esquina de la avenida 20 de Noviembre y Regina, un edificio colapsó la mañana del 19 de septiembre de 1985. En su planta baja funcionaba una sucursal de Bancomer que, aunque no sufrió daños estructurales graves, al ser la base del inmueble tuvo que ser demolida con el resto de la construcción para dar paso a una nueva obra.

Hoy, el predio alberga dos direcciones: en 20 de Noviembre 123 está la “Plaza 20” y sobre Regina 65 se encuentra el “Edificio José Caram”. En ambos espacios se distribuyen nueve locales comerciales con cortinas metálicas adornadas con grafitis artísticos

Actualmente se ofertan en estos locales vestidos de noche, ropa para graduaciones y prendas de fiesta, principalmente dirigidas a mujeres. Sobre la calle Regina también se anuncia en letras doradas la renta de mini bodegas en la parte superior.

En la esquina de 20 de noviembre y Regina colapsó un edificio que en la plata baja albergaba una sucursal del banco Bancomer (Archivo General de la Nación / David Santiago )

Hotel Regis

En la esquina de Balderas y avenida Juárez, junto a la Alameda Central, se alzaba el afamado Hotel Regis, considerado uno de los más lujosos de su tiempo. Por sus habitaciones pasaron figuras como Fidel Castro, el entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, y el cantante Frank Sinatra.

El 19 de septiembre de 1985, el Regis se desplomó tras el sismo con un saldo estimado de 136 víctimas entre huéspedes y trabajadores. El edificio de siete pisos contiguo, ocupado por las oficinas de Salinas y Rocha, también resultó gravemente dañado tras varios incendios y fue demolido por riesgo estructural.

En 1986, con los escombros retirados, el terreno se transformó en una plaza pública. Años más tarde, en 1991, se colocó ahí una escultura de manos entrelazadas, símbolo de la solidaridad de los mexicanos y rescatistas que enfrentaron la tragedia.

Hoy, la Plaza de la Solidaridad refleja un rostro distinto: las jardineras, bancas y la fuente muestran deterioro, mientras la escultura se ve rodeada de decenas de puestos ambulantes que venden desde fritangas, plátanos fritos y elotes, hasta botanas y productos chinos.

Edificio Costureras

El desplome del edificio marcado con el número 156 de la calle Manuel J. Othon, que colinda con la Calzada San Antonio Abad, no solo dejó más de 600 mujeres fallecidas, también reveló un sistema de trabajo clandestino, explotación laboral y hacinamiento.

El edificio que albergó a centenares de trabajadoras del ramo textil se desplomó parcialmente, pues quedó únicamente de pie la parte de los pilares tras el sismo de 1985

Hoy ese edificio se convirtió en unidades habitacionales para descendientes de las costureras y además cuenta con algunos locales comerciales. También se ubica en parte de ese predio un comedor comunitario de la Secretaría del Bienestar de la Ciudad de México y un memorial a las costureras.