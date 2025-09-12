La Secretaría de Salud de la Ciudad de México dio a conocer este sábado que con el fallecimiento de José Gabriel Hernández Méndez de 17 años y de José Gabriel Hernández Méndez de 41, ascendió a 13 en número de víctimas mortales por la explosión de una pipa cargada con 49,500 litros de gas LP, ocurrida el pasado 10 de septiembre en el Puente de La Concordia.
Asciende a 13 el número de personas fallecidas por explosión en La Concordia
La dependencia, detalló que además 40 personas se mantienen en observación y tratamiento médico en hospitales como: Rubén Leñero, el Hospital Regional de Texcoco, Centro Médico Siglo XXI, el Instituto Nacional de Rehabilitación, el Hospital Pemex Picacho, entre otras unidades del IMSS e ISSSTE.
Otras 30 personas ya fueron dadas de alta, sin embargo se mantendrán bajo tratamiento médico y supervisión por parte de autoridades de salud locales y federales.
¿Quiénes son las víctimas?
Las víctimas más recientes de la explosión en el Puente de La Concordia fueron identificadas como José Gabriel Hernández Méndez y Juan Carlos Bonilla Sánchez.
José Gabriel, de 17 años, era estudiante del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyt 7) “Cuauhtémoc”, ubicado en Santa María Aztahuacán, Iztapalapa. Vecino de Ixtapaluca, Estado de México, perdió la vida cuando, tras descender de un transporte público, intentaba abordar otro vehículo para dirigirse a clases.
Juan Carlos, de 41 años, era comerciante originario de Texcoco, Estado de México. De acuerdo con sus familiares, el día de la tragedia viajaba en una camioneta junto a su hijo, Juan Ángel Bonilla Vázquez, de 21 años. Ambos habían acudido a la Central de Abasto de Iztapalapa a surtirse de mercancía para su negocio.
La noche del 12 de septiembre, el gobierno de la Ciudad de México también confirmó el fallecimiento de Alicia Matías Teodoro, conocida también como “la abuela heroína” quien protegió a su nieta Azulet de dos años con su cuerpo durante la explosión.
La mujer de 49 años, era checadora de la ruta 71 de transporte público cuya base se encuentra a un costado del Puente de la Concordia. Presentó quemaduras en más del 90% de su cuerpo.