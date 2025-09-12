Asciende a 13 el número de personas fallecidas por explosión en La Concordia

La dependencia, detalló que además 40 personas se mantienen en observación y tratamiento médico en hospitales como: Rubén Leñero, el Hospital Regional de Texcoco, Centro Médico Siglo XXI, el Instituto Nacional de Rehabilitación, el Hospital Pemex Picacho, entre otras unidades del IMSS e ISSSTE.

Otras 30 personas ya fueron dadas de alta, sin embargo se mantendrán bajo tratamiento médico y supervisión por parte de autoridades de salud locales y federales.

¿Quiénes son las víctimas?

Las víctimas más recientes de la explosión en el Puente de La Concordia fueron identificadas como José Gabriel Hernández Méndez y Juan Carlos Bonilla Sánchez.

José Gabriel, de 17 años, era estudiante del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyt 7) “Cuauhtémoc”, ubicado en Santa María Aztahuacán, Iztapalapa. Vecino de Ixtapaluca, Estado de México, perdió la vida cuando, tras descender de un transporte público, intentaba abordar otro vehículo para dirigirse a clases.