Sube a 15 la cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalapa

A sus fallecimientos se suman el de José Gabriel Hernández Méndez de 17 años y el de José Gabriel Hernández Méndez de 41, quienes perdieron la vida el pasado sábado tras la explosión de la pipa cargada con 49,500 litros de gas LP de la empresa Silza Gas, parte de Grupo Tomza.

Se mantienen hospitalizadas 38 personas en hospitales como Rubén Leñero, el Hospital Regional de Texcoco, Centro Médico Siglo XXI, el Instituto Nacional de Rehabilitación, el Hospital Pemex Picacho, entre otras unidades del IMSS e ISSSTE.

Otras 30 personas ya fueron dadas de alta, pero las mantendrán bajo tratamiento médico y supervisión.

🔺Al corte de las 10:00 hrs, informamos sobre el accidente en #Iztapalapa:



• 39 personas permanecen hospitalizadas

• 30 han sido dadas de alta

• 14 personas lamentablemente fallecieron pic.twitter.com/FlkRoTDlUa — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 15, 2025

¿Quiénes son las víctimas?

Las víctimas más recientes de la explosión en el Puente de La Concordia son un hombre desconocido, Jesús Joel Tovar García, José Gabriel Hernández Méndez y Juan Carlos Bonilla Sánchez.

De Jesús Joel Tovar García solo se conoce hasta el momento que tenía 40 años. Del paciente no identificado, la Secretaría de Salud indicó que murió en la Unidad Médica de Alta Especialidad 'Dr. Victorio de la Fuente Narváez' del IMSS.

José Gabriel, de 17 años, era estudiante del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyt 7) “Cuauhtémoc”, en Santa María Aztahuacán, Iztapalapa. Vecino de Ixtapaluca, Estado de México, perdió la vida cuando, tras descender de un transporte público, intentaba abordar otro vehículo para dirigirse a clases.