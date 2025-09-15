Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Sube a 15 la cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalapa

Con el fallecimiento de Jesús Joel Tovar García y un hombre no identificado, son ya 15 los fallecimientos causados por el siniestro, 38 personas siguen hospitalizadas y 30 ya fueron dadas de alta.
lun 15 septiembre 2025 10:58 AM
aseguradoras-responden-explosion-la-concor
Una pipa que transportaba gas LP derrapó en el Puente de La Concordia y explotó, dejando muertos y decenas de heridos.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que aumentó a 15 la cifra de muertos por la explosión de una pipa de gas LP registrada el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa.

Jesús Joel Tovar García, de 40 años, se encontraba hospitalizado en el Hospital General Rubén Leñero, sin embargo, este lunes 15 de septiembre se reportó su muerte; las autoridades también dieron a conocer el fallecimiento de un hombre que hasta el momento permanece en calidad de desconocido.

Publicidad

A sus fallecimientos se suman el de José Gabriel Hernández Méndez de 17 años y el de José Gabriel Hernández Méndez de 41, quienes perdieron la vida el pasado sábado tras la explosión de la pipa cargada con 49,500 litros de gas LP de la empresa Silza Gas, parte de Grupo Tomza.

Se mantienen hospitalizadas 38 personas en hospitales como Rubén Leñero, el Hospital Regional de Texcoco, Centro Médico Siglo XXI, el Instituto Nacional de Rehabilitación, el Hospital Pemex Picacho, entre otras unidades del IMSS e ISSSTE.

Otras 30 personas ya fueron dadas de alta, pero las mantendrán bajo tratamiento médico y supervisión.

Alumnos despiden a su profesor Eduardo Noé García Morales, fallecido por explosión de la pipa
CDMX

Alumnos despiden con memorial al docente fallecido en explosión de La Concordia

¿Quiénes son las víctimas?

Las víctimas más recientes de la explosión en el Puente de La Concordia son un hombre desconocido, Jesús Joel Tovar García, José Gabriel Hernández Méndez y Juan Carlos Bonilla Sánchez.

De Jesús Joel Tovar García solo se conoce hasta el momento que tenía 40 años. Del paciente no identificado, la Secretaría de Salud indicó que murió en la Unidad Médica de Alta Especialidad 'Dr. Victorio de la Fuente Narváez' del IMSS.

José Gabriel, de 17 años, era estudiante del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyt 7) “Cuauhtémoc”, en Santa María Aztahuacán, Iztapalapa. Vecino de Ixtapaluca, Estado de México, perdió la vida cuando, tras descender de un transporte público, intentaba abordar otro vehículo para dirigirse a clases.

Publicidad

Juan Carlos, de 41 años, era comerciante de Texcoco, Estado de México. De acuerdo con sus familiares, el día de la tragedia viajaba en una camioneta junto a su hijo Juan Ángel Bonilla Vázquez, de 21 años. Ambos acudieron a la Central de Abasto de Iztapalapa a surtirse de mercancía para su negocio.

La noche del 12 de septiembre, el gobierno de la Ciudad de México también confirmó el fallecimiento de Alicia Matías Teodoro, conocida también como “la abuela heroína”, quien protegió con su cuerpo a su nieta Azulet, de dos años, durante la explosión.

La mujer de 49 años era checadora de la ruta 71 de transporte público, cuya base se encuentra a un costado del Puente de la Concordia. Presentó quemaduras en más del 90% de su cuerpo.

Publicidad

Tags

Clara Brugada Ciudad de México

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad