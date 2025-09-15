Pronóstico general de este lunes

El boletín oficial detalla que durante la mañana y primeras horas de la tarde habrá ambiente caluroso con cielo medio nublado y lapsos de sol parcial. Sin embargo, el panorama se modificará después del mediodía con un incremento en la nubosidad.

Las lluvias fuertes, que se prevé inicien a las 18:00 hrs, estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. También se esperan vientos del norte y noreste de entre 10 y 30 kilómetros por hora, con rachas cercanas a 50 km/h, lo que eleva el riesgo de afectaciones en zonas con árboles o estructuras ligeras.

SGIRPC reiteró el llamado a consultar las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana durante toda la jornada, especialmente para quienes planean asistir a eventos masivos en la capital.

Zonas y horarios de mayor riesgo

De acuerdo con el pronóstico de tiempo severo, las lluvias más intensas se concentrarán en el sur y poniente de la ciudad entre las 16:00 y las 23:00 horas.

Las ráfagas de viento, en cambio, tendrán su mayor fuerza en el norte, centro y oriente de la capital. Este fenómeno se extenderá de las 16:00 a las 20:00 horas, lo que podría coincidir con los traslados de los asistentes hacia las plazas públicas.

La autoridad advirtió que, aunque las precipitaciones no serán continuas durante todo el día, la intensidad de los fenómenos exige medidas de precaución frente a posibles encharcamientos y afectaciones en la movilidad urbana.

Temperaturas y evolución del clima en 24 horas

El registro puntual prevé una máxima de 25 °C en la tarde y una mínima de 15 °C en la madrugada. El rango de precipitaciones oscilará entre 15 y 29 milímetros. La evolución por hora señala:

09:00 hrs: 17 °C

12:00 hrs: 21 °C

15:00 hrs: 25 °C, inicio de lluvias.

18:00 hrs: 22 °C

21:00 hrs: 18 °C

00:00 hrs: 17 °C

03:00 hrs: 16 °C

06:00 hrs: 15 °C

09:00 hrs: 17 °C, cielo con sol parcial.

Condiciones del aire y situación del Popocatépetl

El reporte de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) a las 06:00 horas indicó que la calidad del aire se mantiene en rango bueno. Entre los contaminantes monitoreados figuran ozono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, monóxido de carbono.

Respecto al volcán Popocatépetl, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) señaló que permanece en fase 2 del semáforo amarillo. La pluma de emisión se dirige al oeste, con probabilidad de que la ceniza alcance la Ciudad de México durante el transcurso del día.