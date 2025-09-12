Publicidad

CDMX

Hoy No Circula Sabatino, 13 de septiembre 2025: autos que descansan en CDMX y Edomex

El programa sigue un esquema basado en el holograma y el número final de la placa, regulando la circulación los fines de semana.
vie 12 septiembre 2025 09:06 PM
Hoy No Circula Sabatino
La medida busca reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

El sábado es el día ideal para descansar, salir con la familia, ir al cine o reunirte con amigos. Pero antes de planear tu fin de semana en la Ciudad de México o el Estado de México, conviene revisar el calendario del Hoy No Circula Sabatino para este 13 de septiembre.

Ignorar la medida no solo puede arruinar tus planes, también puede costarte caro: las multas van de 2,262 a 3,394 pesos en 2025.

El objetivo del programa no es solo una regla más; se trata de una acción concreta para reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire que respiramos todos.

Vehículos que no podrán circular este sábado

Según el calendario oficial , este 13 de septiembre no podrán circular:

-Autos con holograma 1 y placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6, 8).

-Vehículos con holograma 2, sin importar el número final de su placa.

-Autos con placas foráneas, sin importar holograma ni terminación.

Hoy No Circula Sabatino: segundo y cuarto sábado
El Hoy No Circula Sabatino limita la circulación de vehículos, dependiendo del holograma y la placa

Autos que sí circulan

Autos con holograma 00 y 0, generalmente nuevos o de bajas emisiones.

Vehículos eléctricos o híbridos, exentos para fomentar tecnologías limpias.

Autos con holograma 1 y placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7, 9).

¿Doble Hoy No Circula?

La medida de Doble Hoy No Circula solo se aplica durante contingencias ambientales, cuando la calidad del aire es muy mala. Para este sábado 13 de septiembre no está prevista su activación.

Zonas donde aplica la restricción

El programa es obligatorio en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Desde el 1 de julio, también aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco, donde las restricciones son de lunes a sábado para autos con hologramas 1 y 2. Las multas en estas zonas comenzarán a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino

El esquema busca controlar la circulación vehicular durante los fines de semana según el holograma y el número final de la placa:

Holograma 2: no circula ningún sábado del mes.

Holograma 1:

Terminación impar → primer y tercer sábado del mes.

Terminación par → segundo y cuarto sábado.

Quinto sábado del mes: solo se restringen autos con holograma 2 y vehículos foráneos.

Antes de salir este sábado, revisa tu holograma y el número final de tu placa. Cumplir con el Hoy No Circula no solo te evita multas, sino que también contribuye a mejorar la calidad del aire en el Valle de México.

Planea tu día, cuida tu bolsillo y respira tranquilo.

