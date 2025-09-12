Hoy No Circula Sabatino, 13 de septiembre 2025: autos que descansan en CDMX y Edomex

El sábado es el día ideal para descansar, salir con la familia, ir al cine o reunirte con amigos. Pero antes de planear tu fin de semana en la Ciudad de México o el Estado de México, conviene revisar el calendario del Hoy No Circula Sabatino para este 13 de septiembre.

Ignorar la medida no solo puede arruinar tus planes, también puede costarte caro: las multas van de 2,262 a 3,394 pesos en 2025.

El objetivo del programa no es solo una regla más; se trata de una acción concreta para reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire que respiramos todos.