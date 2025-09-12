Hoy No Circula Sabatino, 13 de septiembre 2025: autos que descansan en CDMX y Edomex

El sábado es el día ideal para descansar, salir con la familia, ir al cine o reunirte con amigos. Pero antes de planear tu fin de semana en la Ciudad de México o el Estado de México, conviene revisar el calendario del Hoy No Circula Sabatino para este 13 de septiembre.
Ignorar la medida no solo puede arruinar tus planes, también puede costarte caro: las multas van de 2,262 a 3,394 pesos en 2025.
El objetivo del programa no es solo una regla más; se trata de una acción concreta para reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire que respiramos todos.
El programa es obligatorio en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México:
-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco
Desde el 1 de julio, también aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco, donde las restricciones son de lunes a sábado para autos con hologramas 1 y 2. Las multas en estas zonas comenzarán a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.
El esquema busca controlar la circulación vehicular durante los fines de semana según el holograma y el número final de la placa:
Holograma 2: no circula ningún sábado del mes.
Holograma 1:
Terminación impar → primer y tercer sábado del mes.
Terminación par → segundo y cuarto sábado.
Quinto sábado del mes: solo se restringen autos con holograma 2 y vehículos foráneos.
Antes de salir este sábado, revisa tu holograma y el número final de tu placa. Cumplir con el Hoy No Circula no solo te evita multas, sino que también contribuye a mejorar la calidad del aire en el Valle de México.
Planea tu día, cuida tu bolsillo y respira tranquilo.