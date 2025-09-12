Ángel Soriano, el policía que auxilió a abuelita y su nieta tras explosión

No es la primera vez que el uniformado destaca por su labor en la Secretaría de Seguridad Ciudadana: en 2015, la institución lo reconoció por su honestidad al devolver una cartera extraviada en la zona de Polanco, con 42 mil pesos en su interior.

El antecedente de 2015

El 27 de diciembre de 2015, Angel Soriano Buendía, estaba asignado a la vigilancia en la tienda Palacio de Hierro, en Polanco.

Al hacer sus rondines de inspección en la zona de estacionamientos, el uniformado encontró una cartera de una reconocida marca, la cual había sido olvidada por una mujer.

Al interior, además de tarjetas de crédito y débito había dinero con un valor total de 42,500 pesos; Soriano decidió trasladar el objeto hallado a la zona de monitoreo.

Horas más tarde, la dueña de la cartera acudió al departamento de seguridad de la plaza, donde se hizo la entrega formal de la cartera y el dinero en efectivo.

Bien por Sergio Soriano Buendía, policía que devolvió $42 mil a mujer que extravío bolsa en tienda de Polanco. #CDMX pic.twitter.com/uHDXtxEY4D — SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 27, 2015

Otro reconocimiento una década más tarde

La historia de Alicia Matías Teodoro, conocida como la “abuela heroína”, quien cubrió con su cuerpo a su nieta Azuleth durante la explosión de esta semana en el puente La Concordia, se entrelaza con la de Ángel Soriano.

La tarde del miércoles, segundos después de la volcadura y explosión de una pipa con 49,500 litros de gas LP, mientras decenas de personas huían del lugar, el uniformado corrió hacia la zona para auxiliar a los heridos.

Con su celular grabó el momento en que se encontró de frente con Alicia, quien sostenía en brazos a su nieta de dos años. De inmediato, el uniformado la sostuvo y ayudó a la mujer a salir de la zona.

En la grabación de más de ocho minutos se observa el momento en que comenzó a pedir apoyo a sus compañeros para rescatar a más personas en la zona del desastre y pidió a un motociclista particular que lo trasladara al hospital del IMSS más cercano, ubicado en Los Reyes, La Paz.

En menos de cuatro minutos, Soriano fue recibido por personal del IMSS para atender a la menor de edad.

En distintas entrevistas en espacios noticiosos, Ángel Soriano aseguró que su actuar durante los hechos de La Concordia no solo fueron impulsadas por su deber como servidor público, sino como ciudadano y vecino de Iztapalapa, además de que el rescate de la menor, cimbró sus emociones, debido a que él también es padre de familia.