La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que de manera preliminar se tiene un registro de 57 personas heridas. De ellas, 12 fueron trasladadas al Hospital Regional Juan Ramón de la Fuente en Iztapalapa; nueve al Hospital Emiliano Zapata, también en Iztapalapa; y 15 al Hospital General 53 en Los Reyes La Paz, Estado de México.

Otros 15 lesionados fueron ingresados al Hospital ISSSTE Morelos e Iztapalapa; uno al ISSSTE Zaragoza; cinco al Instituto Nacional de Rehabilitación y uno más al Hospital Rubén Leñero.

Por su parte, el director general del ISSSTE, Martí Batres, señaló a través de redes sociales que toda persona que requiera atención hospitalaria a causa de la explosión en Zaragoza podrá ser atendida en cualquier unidad de la institución, aún sin ser derechohabiente.

Una fuga de gas habría generado un chispazo que primero desató el incendio de la pipa.

14:52 #PrecauciónVial | Servicios de emergencia acuden a la Calz. Ignacio Zaragoza a la altura del Puente de la Concordia al Poniente por incendio, oficiales de #Tránsito de la #SSC realizan cortes a la circulación en la zona para agilizar el arribo de las médicas y bomberos,… pic.twitter.com/bJSkB7v62g — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 10, 2025

Minutos más tarde, el fuego alcanzó la cisterna y provocó una fuerte explosión, que dejó varios vehículos incendiados, tanto en la parte baja como en la superior del Puente de la Concordia.

Por la emergencia, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México informó la suspensión temporal del servicio en las estaciones Santa Martha de la Línea A del Metro; el Trolebús Elevado; el Trolebús de Santa Martha a Constitución de 1917; la ruta Chalco–Santa Martha y la Línea 2 del Cablebús.

Policías de la Subsecretaría de Control de #Tránsito y de Operación Policial de la #SSC, continúan con las labores de resguardo en las inmediaciones del Puente de la Concordia, así como con el retiro de los vehículos involucrados para evitar otros incidentes en la zona. pic.twitter.com/g6aLz611jA — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 10, 2025

Myriam Urzúa, secretaria de Protección Civil de la Ciudad de México, informó en conferencia de prensa que el incendio se originó tras la volcadura de una pipa de gas LP con una carga de 49,500 litros.

El saldo preliminar también incluye 18 vehículos dañados y una motocicleta incendiada.