CURP para mascotas: desmienten plazos, multas y operativos contra dueños

No hay una fecha límite para registrarse

A pregunta expresa de un reportero de Expansión, la titular de la Agencia de Atención Animal (Agatan) de la Ciudad de México, Ana Villagrán, negó que exista un plazo definido para llevar a cabo el registro, el cual se realiza en línea.

“No hay una fecha límite para el registro. No sé de dónde salió eso”, declaró la funcionaria, en referencia a la fecha del 30 de junio que ha circulado ampliamente en redes sociales.

(Pixabay)

¿Y las multas?

Villagrán había aclarado previamente que, por ahora, no se contemplan sanciones inmediatas para quienes no realicen el trámite del RUAC, ya que el programa no tiene fines recaudatorios.

Explicó que la única circunstancia en la que podría aplicarse una multa es si una persona llega al Ministerio Público o ante un juez cívico por un problema relacionado con uno de sus animales. En ese contexto, si el tutor no cuenta con el RUAC, podría ser sancionado.

“Se ha estado difundiendo una nota donde dicen que ya de manera inmediata te van a cobrar si no registras a tu perro o a tu gato, que hoy son los únicos dos animales que puedes registrar en el RUAC (...) y lo que yo quiero decirte es que esto es falso”, declaró Villagrán el pasado 10 de marzo.

La funcionaria también desmintió que haya operativos en la vía pública para verificar si los animales están registrados. Subrayó que el único objetivo del programa es brindar una herramienta de identificación y protección tanto para los animales como para sus cuidadores.

ES FALSO QUE TE VAYAN A COBRAR SI NO TIENES EL RUAC SOLO PORQUE SÍ

Si, puedes ser acreedor a una multa, pero esto sólo si tienes un problema y acabas en un MP o un Juez Cívico

Si no, el RUAC de @AgatanCdmx busca solamente ser un instrumento que cuide a los animales y a las… pic.twitter.com/MdgUQX69Ml — Ana J Villagrán (@AnaJVillagran) March 11, 2025

¿Cómo se obtiene el RUAC?

El trámite del RUAC puede realizarse en línea a través del portal oficial del Gobierno de la Ciudad de México o desde el sitio web de la Agencia de Atención Animal. Es gratuito y requiere contar con una Cuenta Llave CDMX.

Pasos para registrarse:

Ingresa a la plataforma: https://www.ruac.cdmx.gob.mx

Inicia sesión con tu Cuenta Llave CDMX. Si no tienes una, regístrate llenando tus datos personales (nombre, apellidos, correo electrónico) y genera una contraseña. Recibirás un correo de confirmación con un enlace para continuar el proceso.

Prepara la siguiente información y archivos:

Fotografías del animal en formato JPG o PNG:

Frontal

Lateral

Foto junto a su tutor o tutora

Datos médicos básicos del animal

Captura los datos del tutor y del animal de compañía en los campos correspondientes.

Una vez validada la información, el sistema generará una credencial digital con la Clave Única de Registro, que puedes descargar e imprimir.

Este documento no tiene una vigencia definida y busca ofrecer una herramienta útil para la identificación y protección de los animales de compañía y sus cuidadores.