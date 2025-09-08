Viuda e hija del exlíder del Cártel de Tláhuac son detenidas en Hidalgo

Mariana ‘N’ es señalada de tomar el liderazgo de la organización criminal tras la muerte de Felipe de Jesús Pérez Luna en 2017.

“Además, se habría mantenido en disputa por el control de la venta y distribución de droga en la alcaldía Tláhuac frente a grupos delictivos antagónicos como La Unión Tepito y Los Rodolfos”, informó a Fiscalía en un comunicado.

Se presumen que Samantha ‘N’ tomó el papel del control financiero y la distribución de narcóticos.

Las sospechosas fueron detenidas este domingo en la colonia Valle de San Javier, en Pachuca, por medio de un operativo realizado por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía capitalina en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo.

“Posteriormente, fueron trasladadas a la Ciudad de México, donde ingresaron al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en espera de que se defina su situación jurídica”, señala la FGJ CDMX.

La Fiscalía indicó que se contaba con órdenes de aprehensión en contra de ambas mujeres.

Sin embargo, las autoridades continúan con la búsqueda de otra hija del ex líder del Cártel de Tláhuac. Se trata de Liliana ‘N’, alias ‘Lili’ o ‘La Voz’, por su presunta participación en la venta y distribución de drogas bajo las órdenes de su madre, María ‘N’; se ofrece una recompensa de 500,000 pesos para quien proporcione información a la Fiscalía capitalina que permita su captura.

Felipe de Jesús Pérez Luna, alias ‘El Ojos’, murió en un enfrentamiento a tiros en contra de elementos de la Secretaría de Marina (Semar) el 20 de julio de 2017 junto a siete de sus presuntos colaboradores en el Cártel de Tláhuac. Los hechos ocurrieron en la colonia de la Conchita Zapotitlán, después de caer en un retén vehicular que realizaban las fuerzas de seguridad federales.