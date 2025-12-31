Hoy no circula del 1 de enero 2026: ¿Se suspende u opera con normalidad en Año Nuevo?

¿Qué autos no circulan el 1 de enero de 2026?

En este año, Año Nuevo cayó en jueves, y según el calendario del programa de Hoy No Circula de la Sedema, aplicarán restricciones de tránsito para los autos con engomado verde, Holograma 1 y 2, terminación de placa 1 o 2.

Esto aplica para las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así como los siguientes municipios en el Estado de México:

Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM)

Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Chicoloapan

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT)

Almoloya de Juárez

Calimaya

Chapultepec

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

Rayón

San Antonio la Isla

San Mateo Atenco

Temoaya

Tenganfo del Valle de Toluca

Xonacatlán

Zinacantepec

Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST)

Almoloya del Río

Atizapán

Capulhuac

Texcalyacac

Tianguistenco

Xalatlaco

El Gobierno del Edomex empezó a implementar su programa de Hoy No Circula en las ZMVT y ZMST, y hasta diciembre de este año no se aplicarán multas. A partir del 1 de enero se impondrán sanciones si no se cumple.

📣Recuerda que, a partir del 1 de enero 2026🗓️, el Programa #HoyNoCircula 🚫entrará en operación con aplicación de multas en la ZMVT y ZMST📝.

Multa por no cumplir el Hoy No Circula

En el caso de la CDMX y la ZMVM, la multa por no cumplir con las restricciones vehiculares va e 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, entre 2,262.8 a 3,394.2 pesos. Los agentes de tránsito de la capital, así como policías municipales y personal de la Secretaría de Seguridad del Edomex pueden sancionar.

CDMX y Edomex piden no quemar pirotecnia ni encender fogatas esta Navidad

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), así como las Secretarías del Medio Ambiente de los gobiernos de la Ciudad de México (SEDEMA) y del Estado de México (SMAyDS) exhortan a la ciudadanía a no quemar pirotecnia y encender fogatas en las festividades.

De acuerdo con un comunicado, entre los meses de diciembre a febrero, los contaminantes (en especial partículas PM10 y PM2.5), incrementan su concentración con respecto al resto del año, debido a las bajas temperaturas y la presencia de un mayor número de inversiones térmicas que favorecen su estancamiento y evitan su dispersión.

La quema de pirotecnia y fogatas con leña o llantas, realizadas en los festejos de la navidad, ocasiona que la calidad del aire empeore y, con frecuencia, se decrete contingencia ambiental atmosférica en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT) y otras Ciudades de la Megalópolis.

En caso de que la calidad del aire sea muy mala o extremadamente mala en tu localidad, se recomienda:

Permanecer en casa con las ventanas cerradas, con ello evitarás que el aire contaminado ingrese.

Evitar hacer actividades vigorosas al aire libre en la mañana del 25 de diciembre, tales como trotar o andar en bicicleta, porque esto incrementa la tasa de respiración y provoca que ingresen más contaminantes al cuerpo.

En caso de estar en exteriores, utilizar cubrebocas.

Reportar incendios forestales al 800-737-0000 o al 911.

Consultar la calidad del aire en el Sistema Nacional de Información de Calidad del Aire (SINAICA) , en la página del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México http://aire.cdmx.gob.mx o en https://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php?opc=%27YqBhnmI=%27 .