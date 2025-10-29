Kayaks en la mira del Congreso CDMX; buscan regular servicios en Xochimilco

Prestadores de servicios que conforman EcoKayak AC, la cual agrupa a 30 empresas familiares originarias de Xochimilco, aseguran que ya existe una autorregulación y trabajo coordinado con las autoridades de la demarcación y de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.

Aseguran que están dispuestos a dialogar sobre mejoras para la realización de su trabajo y beneficiar la derrama económica a la región, ante la llegada a Xochimilco de agencias o empresas externas que buscan beneficiarse del entorno sin pagar lo justo a los habitantes de la demarcación o llegan a causar daño ecológico a los canales.

“No está mal que venga (a trabajar) gente externa, pero que lo haga adecuadamente, que beneficie a los productores y a la gente de Xochimilco”, asegura, Rocío Rodríguez, representante de la empresa La Kanoa Xochi Aventuras.

La propuesta de regulación

El 23 de octubre, la diputada morenista Erika Rosales Medida solicitó ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México la aprobación de un punto de acuerdo para pedir a las autoridades de la alcaldía Xochimilco regular a los prestadores de servicios de Kayaks.

En el documento presentado a la mesa directiva, la legisladora aseguró que en los últimos años se han generado nuevas formas de atraer el turismo a los canales de Xochimilco y una de las actividades con mayor auge son los recorridos en Kayak para disfrutar el amanecer en los canales

La legisladora plantea que si bien esta actividad genera un impacto económico directo a los habitantes de la demarcación, fomento a la cultura y generación de empleos, la alta demanda de personas y prestadores de servicios, pueden ocasionar un descontrol ecológico y económico.

Además la legisladora consideró necesario que haya una regulación, ante la llegada de millones de turistas a la Ciudad de México por el mundial de 2026 y Xochimilco será uno de los principales atractivos turísticos.

“No se trata de evitarlos, sino darles guía y certeza jurídica, y sólo así lograremos prevenir los impactos negativos y potenciar los impactos positivos del turismo”, se lee en el documento.