La CDMX instala ofrenda en el Zócalo dedicada a Ximena Guzmán y José Muñoz

El altar, ubicado en la esquina del circuito del Zócalo y la calle 5 de Febrero, a un costado del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, incluye un mural elaborado por el artista IOCKAS, en el que se aprecia el rostro sonriente de ambos exfuncionarios.

El altar cuenta con réplicas a gran escala de veladoras, calaveritas de azúcar, jarritos de barro, pan de muerto, pollo con mole, chocolate y frutas como mandarinas, manzanas y cañas.

La ofrenda fue adornada, además, con centenares de plantas de cempasúchil que rodean el mural y que asemejan el camino que recorren los difuntos.

En sus redes sociales, la jefa de gobierno, Clara Brugada, dijo que con el altar se honra la memoria de sus colaboradores por la lucha para la transformación de la Ciudad de México.

“Su lucha, sus sueños y su entrega no se apagaron, florecen hoy como semillas de esperanza que siguen transformando nuestra ciudad. Siguen vivos en nuestra memoria, en las causas que compartimos y en nuestros corazones que no les olvidan.” afirmó.

Recordamos a Ximena y Pepe con amor y gratitud. Su lucha, sus sueños y su entrega no se apagaron, florecen hoy como semillas de esperanza que siguen transformando nuestra ciudad. Siguen vivos en nuestra memoria, en las causas que compartimos y en nuestros corazones que no les… pic.twitter.com/pbYk5MPnWD — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 29, 2025

¿Qué pasó con Ximena Guzmán y José Muñóz?

Poco después de las 7:00 de la mañana del 20 de mayo de 2025, Ximena Guzmán llegó en su camioneta a Calzada de Tlalpan, a la altura de la estación Metro Xola, con dirección al Centro de la Ciudad de México.

Mientras esperaba a José Muñoz para dirigirse juntos al Palacio del Ayuntamiento y continuar con sus actividades cotidianas, un hombre disfrazado de trabajador de la construcción se acercó al vehículo, disparó en contra de ambos y huyó del lugar.

El autor material del doble homicidio escapó en una motocicleta que abandonó calles más adelante, antes de subir a una camioneta con placas del Estado de México, donde lo esperaban dos cómplices. Los tres se dirigieron posteriormente a un domicilio en la alcaldía Iztacalco.

El 20 de agosto, tres meses después de los hechos, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch y autoridades capitalinas anunciaron la detención de 13 personas presuntamente implicadas en la planeación y logística del doble asesinato.