Hoy No Circula 9 de septiembre 2025: ¿quiénes no salen el martes en CDMX y Edomex?

¿Qué autos no circulan este martes?

De acuerdo con el calendario oficial, este martes no pueden circular:

-Vehículos con terminación de placa 7 u 8

-Autos con engomado rosa

-Vehículos con holograma 1 o 2

Este martes no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placa 7 u 8 y holograma 1 o 2. (Came)

¿Quiénes sí pueden circular?

Quedan exentos de la restricción:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos e híbridos

-Unidades con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rosa ni terminen en 7 u 8

¿Hay Doble Hoy No Circula?

No. El Doble Hoy No Circula solo se activa en casos de contingencia ambiental en el Valle de México. Este martes la restricción es la habitual, sin ampliaciones.

¿Dónde aplica el programa?

El Hoy No Circula es obligatorio en las 16 alcaldías de la CDMX y en estos 18 municipios del Estado de México:

Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.

Desde el 1 de julio, también aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado para autos con hologramas 1 y 2. En estas dos zonas, sin embargo, las multas comenzarán a cobrarse hasta el 1 de enero de 2026.

Multas por incumplir

Si circulas sin autorización durante el horario restringido, la sanción puede ir de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a entre 2,262 y 3,394 pesos, según la autoridad que imponga la multa.

Recomendaciones para evitar contratiempos

Consulta el calendario oficial del programa.

Revisa los reportes de calidad del aire.

Mantente atento a posibles contingencias ambientales, que podrían modificar las restricciones.

Con estas precauciones podrás planear tus traslados sin contratiempos y, al mismo tiempo, contribuir a mantener un aire más limpio en el Valle de México.

