Hoy No Circula 9 de septiembre 2025: ¿quiénes no salen el martes en CDMX y Edomex?

Este martes 9 de septiembre de 2025, el programa Hoy No Circula se aplica con normalidad en la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.
La medida opera de 5:00 a 22:00 horas y busca reducir los niveles de contaminación para mejorar la calidad del aire. Si usas tu automóvil de manera cotidiana, es importante que revises las restricciones, pues conducir en día prohibido puede significar una multa costosa.
¿Qué autos no circulan este martes?
De acuerdo con el calendario oficial, este martes no pueden circular:
-Vehículos con terminación de placa 7 u 8
-Autos con engomado rosa
-Vehículos con holograma 1 o 2
¿Quiénes sí pueden circular?
Quedan exentos de la restricción:
-Vehículos con holograma 0 o 00
-Autos eléctricos e híbridos
-Unidades con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rosa ni terminen en 7 u 8
¿Hay Doble Hoy No Circula?
No. El Doble Hoy No Circula solo se activa en casos de contingencia ambiental en el Valle de México. Este martes la restricción es la habitual, sin ampliaciones.
El Hoy No Circula es obligatorio en las 16 alcaldías de la CDMX y en estos 18 municipios del Estado de México:
Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.
Desde el 1 de julio, también aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado para autos con hologramas 1 y 2. En estas dos zonas, sin embargo, las multas comenzarán a cobrarse hasta el 1 de enero de 2026.
Multas por incumplir
Si circulas sin autorización durante el horario restringido, la sanción puede ir de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a entre 2,262 y 3,394 pesos, según la autoridad que imponga la multa.