Estados

Temblor hoy en Morelos: se registra sismo en Cuautla y Yautepec

Hasta el momento no se reportan daños, sin embargo se mantiene monitoreo en coordinación con los sistemas municipales de Protección Civil.
lun 08 septiembre 2025 12:53 PM
temblor-cuautla
Autoridades no han confirmado si el sismo se percibió en el sur de la CDMX o en más municipio de Morelos.

El Servicio Sismológico Nacional informó sobre un sismo de magnitud 3.8 a 11 km al noreste de Yautepec, Morelos, la tarde de este lunes.

Hasta el momento no se reportan daños, sin embargo se mantiene monitoreo en coordinación con los sistemas municipales de Protección Civil, informó la autoridad de Morelos.

El movimiento se percibió en zonas de Cuautla, y se realizó un monitoreo con Sismológico Nacional.

Hasta el momento, las autoridades no han mencionado si el sismo se sintió en otras entidades como la CDMX o Guerrero. En redes sociales, usuarios comentan que se sintió en Oaxtepec.

Especialistas han advertido que los sismo de intensidad menor a 4 pueden generar daños en edificaciones vulnerables, especialmente de baja altura.

Aunque los daños estructurales pueden ser limitados, los impactos económicos no lo son, ya que la recuperación de elementos no estructurales ha llegado a representar hasta 70% del costo de reparación estructural en ciertos eventos.

En hospitales de alta especialidad, ese porcentaje puede alcanzar 80% del total invertido.

