Temblor hoy en Morelos: se registra sismo en Cuautla y Yautepec

El movimiento se percibió en zonas de Cuautla, y se realizó un monitoreo con Sismológico Nacional.

Hasta el momento, las autoridades no han mencionado si el sismo se sintió en otras entidades como la CDMX o Guerrero. En redes sociales, usuarios comentan que se sintió en Oaxtepec.

Especialistas han advertido que los sismo de intensidad menor a 4 pueden generar daños en edificaciones vulnerables, especialmente de baja altura.

Aunque los daños estructurales pueden ser limitados, los impactos económicos no lo son, ya que la recuperación de elementos no estructurales ha llegado a representar hasta 70% del costo de reparación estructural en ciertos eventos.

En hospitales de alta especialidad, ese porcentaje puede alcanzar 80% del total invertido.

SISMO Magnitud 3.8 Loc. 11 km al NORESTE de YAUTEPEC, MOR 08/09/25 12:02:11 Lat 18.93 Lon -98.97 Pf 27 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 8, 2025