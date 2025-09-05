Publicidad

CDMX

El Estadio Azul es cancha de pelea entre el alcalde de Benito Juárez y el América

Un juez federal otorgó recientemente una suspensión provisional al América para que pueda celebrar partidos con público en el estadio, después de que la alcaldía le cerró las puertas la semana pasada.
vie 05 septiembre 2025 04:00 PM
El Estadio Azul recibirá el clásico nacional el 13 de septiembre.

El Estadio Azul, también conocido como Estadio Ciudad de los Deportes y ubicado en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, se ha convertido en el epicentro de una disputa entre el alcalde Luis Mendoza y el Club América, luego de la polémica orden que obligó al equipo a jugar uno de sus partidos a puerta cerrada.

La medida generó tensiones entre autoridades locales, el club y los aficionados, y culminó recientemente con una resolución judicial que reabre las puertas del recinto al público.

El conflicto inició el pasado viernes 29 de agosto, después de que vecinos reportaron a la alcaldía afectaciones por el cierre de vialidades como parte de los preparativos para el partido entre América y Pachuca, a disputar el sábado 6 de agosto.

Fue así que la alcaldía acusó al personal de seguridad del América de extralimitarse en sus atribuciones y cerrar la calle Indiana sin autorización, además de no estar integrado al “Operativo Ladrillera” de la demarcación, que se aplica en cada encuentro de futbol.

Como medida sancionatoria, la alcaldía determinó que el partido América-Pachuca se llevaría a cabo a puerta cerrada. Aunque el club calificó la decisión de “arbitraria” y señaló que afectaba a la afición de ambos equipos, finalmente el encuentro se jugó sin público.

El sábado 30 de agosto, la alcaldía anunció que el martes 2 de septiembre se realizaría una mesa de trabajo para revisar los protocolos de actuación de todos los actores involucrados en la organización de partidos y espectáculos en el Estadio Ciudad de los Deportes.

“El propósito de este encuentro es garantizar condiciones de orden y seguridad, tanto para los vecinos de la zona como para los aficionados que asisten al estadio, promoviendo una convivencia armónica y segura”, informó la alcaldía en un comunicado.

Tras la reunión, se notificó que el partido del próximo 13 de septiembre entre América y Chivas si podrá disputarse con público en las gradas.

De acuerdo con las autoridades, en los siguientes partidos seguirá vigente el operativo “Ladrillera”, aplicado desde noviembre pasado, que contempla cierres viales parciales o totales según el aforo.

Además, se estableció que la seguridad, el acceso y la logística al interior del estadio quedarán en manos del personal contratado por el inmueble, mientras que la alcaldía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) asumirán la vigilancia en el perímetro exterior, incluyendo vialidades, operativos de protección civil, servicios médicos y de rescate urbano.

En tanto que el estadio notificó a la alcaldía la realización de siete partidos de la Liga MX en las próximas cuatro semanas —cuatro de la rama femenil y tres de la varonil— y entregó los planes de contingencia requeridos.

A este acuerdo se sumó que este jueves 4 de agosto, un juez federal otorgó al América una suspensión provisional, la cual le permite realizar sus partidos en el Estadio Ciudad de los Deportes con aficionados, bajo los protocolos y aforos previamente autorizados.

En la resolución, el juez consideró que la decisión de que el equipo jugara sin público careció de fundamento legal y que la medida podría causar daños de difícil reparación al club.

Este amparo permanece vigente hasta que se notifique a las autoridades responsables sobre la resolución definitiva.

Ante esta polémica es de resaltar que el alcalde enfrenta una denuncia ante el Órgano Interno de Control de la alcaldía Benito Juárez , la cual fue interpuesta por el diputado local Royfid Torres, de Movimiento Ciudadano, quien pide que se investigue a Luis Mendoza por la decisión de cerrar el Estadio Ciudad de los Deportes para impedir la entrada de aficionados al partido América-Pachuca.

Torres señala que el cierre se dio de forma precipitada, sin dar oportunidad al estadio o al Club América de defenderse. Además, pide investigar los lanzados señalamientos en contra del alcalde sobre la presunta solicitud de boletos, incluso para partidos del Mundial 2026, para permitir que el juego se llevará a cabo.

Cabe recordar también que esta no es la primera ocasión que el alcalde Luis Mendoza ordena el cierre de los inmuebles ubicados en Ciudad de los Deportes.

En noviembre de 2024 también ordenó colocar sellos de clausura a la Plaza México, previo al espectáculo “CoCo, un concierto para recordar” y de manera simultánea al Estadio previo al encuentro entre Cruz Azul y Santos, esto por presunto incumplimiento de las medidas de Protección Civil.

El clásico América-Chivas de la Jornada 8 de la Liga MX Apertura 2025 se disputará en el estadio Azul y con público presente esté sábado 13 de septiembre a las 21:00 horas.

