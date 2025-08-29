Alcaldía Benito Juárez cierra estadio del América; Liga MX acusa arbitrariedad

La tarde de este 29 de agosto, personal de la alcaldía Benito Juárez acudió al estadio ubicado en Ciudad de los Deportes, debido a que vecinos reportaron afectaciones por el cierre de vialidades, como parte de los preparativos para el partido entre el Club América y Pachuca que se disputará este sábado.

Lo he dicho siempre: yo me debo a los vecinos, mi único interés es garantizar su seguridad y calidad de vida. Ese es y sera mi compromiso. En Benito Juárez #OrdenYSeguridad. pic.twitter.com/xf0r1hOofJ — Luis Mendoza Acevedo (@LuisMendozaBJ) August 30, 2025

A través de un comunicado, la alcaldía Benito Juárez acusó al personal de seguridad del Club América de extralimitarse en sus atribuciones y cerrar la calle Indiana sin autorización y sin formar parte del “Operativo Ladrillera” de la demarcación, que se aplica en cada encuentro de futbol.

Como una medida sancionatoria, la alcaldía Benito Juárez determinó que el partido América-Pachuca se llevará a cabo a puerta cerrada.

“Afectaron a los residentes de las inmediaciones del estadio y, en especial, a una vecina a la que le impidieron el paso cuando requería de una atención médica'', argumentó la autoridad.

''Personal policíaco intervino para auxiliar y se vio obligado a liberar la vialidad” se lee en el comunicado.

En respuesta, la empresa Ollamani, que agrupa al Club América y el Estadio Banorte, desmintió las declaraciones de la alcaldía Benito Juárez y calificaron como un acto “arbitrario” el cierre del estadio, lo cual afectaría a la afición de ambos equipos.

En un comunicado, el Grupo Ollamani aseguró que el Club América no cuenta con personal de seguridad y que los cierres a la vialidad en calles cercanas al inmueble fueron hechos por elementos de la policía y de la propia alcaldía.

“Ojalá la autoridad local rectifique un acto arbitrario. De afectar a la afición, nos reservamos el derecho a emprender acciones legales”, advirtió.

El Estadio Banorte informa 🏟️ pic.twitter.com/WidhItUZ7L — Estadio Banorte (@EstadioBanorte) August 29, 2025

La Liga MX también defendió al Club América y pidió a las autoridades de la alcaldía Benito Juárez rectificar, ya que la decisión fue unilateral y causará afectaciones a la afición.

La LIGA MX informa: pic.twitter.com/l45nm1ZrAg — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 29, 2025

Alcalde emprenderá acciones legales

Luego de que en redes sociales se le señalara al alcalde Luis Mendoza de ordenar el cierre del estadio por presuntamente no obtener boletos para el encuentro entre América y Pachuca para este sábado, a través de un video, el propio alcalde acusó ser víctima de una campaña mediática en contra.

Negó que la decisión fuera tomada por un presunto acto de corrupción o para obtener un beneficio personal, como se señala, incluso en algunas notas periodísticas, por lo que anunció que emprenderá acciones legales por difamación.

No es la primera ocasión que el alcalde Luis Mendoza cierra los inmuebles ubicados en Ciudad de los Deportes, en noviembre de 2024, ordenó colocar sellos de clausura a la Plaza México, previo al espectáculo “CoCo, un concierto para recordar” y de manera simultánea al Estadio de futbol que se encuentra a un costado previo al encuentro entre Cruz Azul y Santos. Ambos cierres fueron por incumplimiento de medidas de Protección Civil.