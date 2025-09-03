Publicidad

CDMX

Lluvia da tregua esta mañana pero siguen afectaciones en vialidades y tiempos de espera en el Metro

Los habitantes del Valle de México se enfrentan a un caos en su movilidad desde la tarde-noche del martes debido a la persistente lluvia en la mayor parte de la zona.
mié 03 septiembre 2025 08:04 AM
CDMX y Edomex amanecen con secuelas de la lluvia: estas son las vialidades más afectadas
La mayoría de los habitantes de la CDMX y del Edomex portan indumentaria para enfrentar la temporada de lluvias que se prevé se extienda a finales de año.

Los habitantes de la Ciudad de México (CDMX) y del Estado de México (Edomex) vivieron un atropellado regreso a sus viviendas después de que las lluvias que se mantuvieron prácticamente todo el día del 2 de septiembre, derivaron en encharcamientos en las principales vialidades, además de que afectó el transporte público.

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX informa en tiempo real sobre algunos puntos con problemas de tráfico.

¿Qué vialidades presentan problemas?

*Circuito Interior
*Calzada Zaragoza
*Avenida Constituyentes
*Avenida Central
*Tránsito abundante en Eje 2 Sur y con dirección a Fray Servando Teresa de Mier.
*Se reduce agua en el bajo nivel del Río Churubusco después de trabajos para que se reabra la circulación.

¿Funciona la Línea A?

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó en su informe más reciente que sí, con un tiempo estimado de seis minutos, al igual que en las demás líneas, solo la cuatro tiene un tiempo estimado de cinco minutos de espera.

Metrobús

El estado del Servicio de este sistema de transporte colectivo informa que todas las líneas funcionan de manera normal.

Se recomienda a los usuarios consultar este enlace para conocer el avance en las estaciones que conforman el Metrobús .

CDMX

Temporada de lluvias 2025 reta la infraestructura de la CDMX

El gobierno del Edomex recuerda que la temporada de lluvias comienza en mayo y culmina en octubre, con el pico de precipitaciones en los meses de junio a septiembre.

