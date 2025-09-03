CDMX y Edomex amanecen con secuelas de la lluvia: estas son las vialidades más afectadas

¿Qué vialidades presentan problemas?

*Circuito Interior

*Calzada Zaragoza

*Avenida Constituyentes

*Avenida Central

*Tránsito abundante en Eje 2 Sur y con dirección a Fray Servando Teresa de Mier.

*Se reduce agua en el bajo nivel del Río Churubusco después de trabajos para que se reabra la circulación.

07:35 Circulación abundante muestra Avenida Cuauhtémoc para quien deja atrás Av. Chapultepec y se dirige a Eje 3 Sur. pic.twitter.com/CX0xKQ5odE — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 3, 2025

08:00 Abundante carga vehicular muestra Av. Insurgentes del Paradero de Indios Verdes hacia Circuito Interior. pic.twitter.com/l9h5ZH16yc — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 3, 2025

¿Funciona la Línea A?

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó en su informe más reciente que sí, con un tiempo estimado de seis minutos, al igual que en las demás líneas, solo la cuatro tiene un tiempo estimado de cinco minutos de espera.

Consulta el avance de los trenes en la Red y anticipa tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informada e informado.#MovilidadCDMX pic.twitter.com/ZfbTMqxS4B — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 3, 2025

Metrobús

El estado del Servicio de este sistema de transporte colectivo informa que todas las líneas funcionan de manera normal.

Se recomienda a los usuarios consultar este enlace para conocer el avance en las estaciones que conforman el Metrobús .

El gobierno del Edomex recuerda que la temporada de lluvias comienza en mayo y culmina en octubre, con el pico de precipitaciones en los meses de junio a septiembre.