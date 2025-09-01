Hoy No Circula 2 de septiembre 2025, revisa qué autos no circulan en CDMX y Edomex

¿Qué autos no circulan este martes?

Según el calendario oficial , este martes no pueden circular:

-Vehículos con terminación de placa 7 u 8

-Autos con engomado rosa

-Vehículos con holograma 1 o 2

Este martes no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placa 7 u 8 y holograma 1 o 2. (Came)

¿Quiénes sí pueden circular?

Quedan exentos de la restricción:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos e híbridos

-Unidades con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rosa ni terminen en 7 u 8

¿Hay Doble Hoy No Circula?

No. El Doble Hoy No Circula solo se aplica cuando se declara contingencia ambiental en el Valle de México. Este martes se mantiene la restricción normal, sin ampliaciones.

¿Dónde aplica el programa?

El Hoy No Circula es obligatorio en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Desde el 1 de julio, la medida también rige en Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado para autos con hologramas 1 y 2. Sin embargo, las multas en estas zonas comenzarán a aplicarse hasta el 1 de enero de 2026.

Multas por incumplir

Circular sin autorización durante el horario restringido puede costar entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, de 2,262 a 3,394 pesos, dependiendo de la autoridad que imponga la sanción.

Recomendaciones para evitar contratiempos

Consultar el calendario oficial del programa

Revisar los reportes de calidad del aire

Estar atento a contingencias ambientales, que podrían modificar o ampliar las restricciones

Siguiendo estas precauciones, podrás planear tu movilidad sin contratiempos y contribuir a mantener el aire más limpio en la Zona Metropolitana del Valle de México.

