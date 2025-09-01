Hoy No Circula 2 de septiembre 2025, revisa qué autos no circulan en CDMX y Edomex

Este martes 26 de agosto de 2025, continúa vigente el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.
La medida opera de 5:00 a 22:00 horas y su objetivo es reducir los niveles de contaminación para mejorar la calidad del aire en la región. Si usas tu automóvil con frecuencia, es importante que verifiques si tu vehículo tiene restricción hoy para evitar multas y sanciones.
El Hoy No Circula es obligatorio en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México:
-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco
Desde el 1 de julio, la medida también rige en Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado para autos con hologramas 1 y 2. Sin embargo, las multas en estas zonas comenzarán a aplicarse hasta el 1 de enero de 2026.
Multas por incumplir
Circular sin autorización durante el horario restringido puede costar entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, de 2,262 a 3,394 pesos, dependiendo de la autoridad que imponga la sanción.