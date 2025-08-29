Basura en el drenaje e inundaciones: un dolor de cabeza que se convirtió en migraña para la Conagua

En lo que va de este año, la Conagua ha retirado 35,230 toneladas de basura del desagüe en la zona del Valle de México, con lo que se podrían llenar casi 980 departamentos promedio del Infonavit (de 60 m² y 2.4 m de altura).

Las principales infraestructuras de donde se desalojaron estos desechos son las plantas de bombeo El Caracol; La Caldera; Casa Colorada Profunda, a donde llegan las aguas negras y de lluvia que circulan a través de obras como el Gran Canal del Desagüe; y los drenes General del Valle de México, Chimalhuacán I y II y General del Valle de México.

También de los túneles Emisor Oriente, Río de la Compañía e Interceptor Río de los Remedios, así como de los ríos San Francisco, San Rafael y de la Compañía, y el Canal General se han extraído toneladas de basura.

En una transmisión digital, la funcionaria federal mostró cómo personal de su dependencia desciende hasta 50 metros de profundidad para realizar trabajos de retiro de basura en estas obras.

Las labores de limpieza se realizan durante todo el año, de acuerdo a lo que informó el organismo. (Foto: Conagua)

Trabajos de retiro de basura en la infraestructura de Conagua. (Foto: Captura de pantalla de video de Facebook)

¿Y la infraestructura?

Cristian González, académico de la División de Ingeniería Civil y Geomática de la UNAM, dijo que en la deficiente gestión de los desechos sólidos también influye el mal diseño de la infraestructura ante el crecimiento urbano.

“En México, los centros urbanos no crecen acorde a una planeación, sino de manera descontrolada a partir de asentamientos irregulares y ello incrementa la cantidad de residuos sólidos y de aguas residuales que se conectan a las redes de alcantarillado existente y terminan combinándose con el agua pluvial”, explicó.

También influye el hacinamiento, pues de acuerdo con datos del Inegi, la densidad poblacional en la Ciudad de México es de aproximadamente 6,163 habitantes por kilómetro cuadrado.

“La falta de planeación del territorio ocasiona conexiones no planificadas, no consideradas originalmente. Y en la misma tubería fluyen las aguas residuales que se generan en las casas, la de los baños, regaderas, WC, lavadora, tarja, lavado de pisos; adicionalmente las bajadas de aguas pluviales de las azoteas, de las banquetas y se conectan a las mismas tuberías”, explicó el docente de la UNAM.