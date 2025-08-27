Mi Beca para Empezar tiene nuevo registro para el ciclo 2025-2026, ¿cómo inscribir a mi hijo?

El programa está diseñado para apoyar económicamente a las familias con hijos en preescolar, primaria, y Centros de Atención Múltiple (nivel preescolar, primaria y laboral), así como primaria adultos; con el objetivo de evitar la deserción escolar y fortalecer los ingresos familiares.

De manera mensual, la beca otorga un monto económico según el nivel educativo donde se encuentre el estudiante beneficiario:

Preescolar - 600 pesos

Primaria - 650 pesos

Centro de Atención Múltiple (CAM) de todos los niveles - 600 pesos

El Programa Social ‘Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar’ solo aplica para estudiantes de escuelas públicas en la Ciudad de México, ya que es un apoyo estatal. El Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien) es el órgano autorizado para su gestión, y recientemente anunció las fechas para estudiantes de nuevo ingreso.

Fechas de registro a Mi Beca para Empezar 2025

El Fibien anunció que a partir del 1 al 30 de septiembre, las madres, padres y tutores podrán realizar el registro a la beca desde el sitio Llave CDMX. Esta inscripción también da acceso al apoyo anual de Uniformes y Útiles Escolares.

Quienes realicen este trámite, recibirán su primer depósito del apoyo a partir de octubre.

Requisitos de inscripción

Para realizar el registro al ciclo escolar 2025-2026, la madre, el padre o tutor deberá contar con la siguiente documentación:

- Identificación oficial vigente del tutor (fotografía en formato jpg o documento PDF con el documento escaneado, que no excesa a un peso de 4 MB);

- Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a tres meses de expedición;

- CURP del beneficiario con la leyenda “Certificada: verificada con el Registro Civil”;

- Cuenta Llave CDMX Expediente, creada por el tutor, con el mismo correo y número telefónico para el registro al programa.

¿Cómo registrarse a Mi Beca para Empezar?

La persona tutora deberá acceder a su Cuenta Llave CDMX Expediente para localizar el registro o reinscripción al Programa Social “Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar” en la página https://registro.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx

1. Al ingresar, deberá dar clic en el botón verde “Registro de Tutor”.

2. Sube el archivo de fotografía jpg o documento PDF de la identificación oficial para completar con el registro de tutor.

3. Posteriormente, se deberá registrar al o los alumnos beneficiarios. La inscripción digital está limitada a tres alumnos, a partir del 4° menor se deberá acudir de manera presencial a las oficinas de atención del Fibien para su inscripción.

4. Para realizar el registro de los estudiantes, da clic al botón “Registro de Beneficiarios” e ingresa la CURP, resuelve da clic en el botón “Consulta CURP”.

5. El sitio dará dos opciones según el estatus en el que se encuentre el estudiante:

Recuadro azul con la leyenda "El beneficiario está inscrito en una escuela pública y puede proceder con el registro en este sitio".

En este caso, el procedimiento se ha realizado de la manera correcta y la información fue validada. El tutor deberá aceptar los términos y condiciones y enviar los datos para completar su registro.

Recuadro rojo con la leyenda "No es posible dar de alta al beneficiario ingresado porque no fue localizado en una institución educativa.”

En caso de ser estudiante de nuevo ingreso, cambió de nivel o realizó un cambio de una escuela privada a una pública, intenta realizar el registro en cinco días hábiles, o una vez que el sistema permita continuar con el trámite.

Esto se debe a que la información del menor aún no es validada por la Autoridad Educativa Federal de la CDMX (AEFCDMX),y sin ella es imposible terminar con el registro. El Fibien no tiene injerencia para realizar este procedimiento. En caso de continuar con el mismo estatus, el tutor deberá acudir al plantel educativo donde realizó su inscripción y verificar que la información se haya actualizado en el sistema de AEFCDMX.

Reentarjetamiento para útiles escolares continúa

Los estudiantes de nivel secundaria que no hayan podido recoger su tarjeta de Uniforme y Útiles Escolares podrán acudir por su vale electrónico a las oficinas de Fibien a partir del 1 de septiembre de 2025.

La dirección es Bucareli 134, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. La atención será de lunes a jueves de las 09:00 a las 17:00 horas, y viernes de 09:00 a 14:00 horas.

Para realizar este trámite se requiere presentar:

- Identificación oficial vigente (original y copia);

- CURP del beneficiario;

- Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses;

- Carta Invitación, mensaje SMS o consulta a través del link enviado por el Gobierno de la Ciudad de México para el reetarjetamiento.

Antes de acudir a las oficinas, los estudiantes deberán revisar en las aplicaciones de Obtén Más alguna de las siguientes situaciones:

Si aparece la tarjeta en color vino, significa que el estudiante no tiene registro vigente y no podrá recibir el vale electrónico; Si aparece la tarjeta en color gris, sí puede recoger la nueva tarjeta.