Hoy No Circula Sabatino 25 de octubre: autos que descansan el cuarto sábado en CDMX y Edomex

¿Qué autos no pueden circular este sábado?

De acuerdo con el calendario oficial , no podrán circular el segundo sábado de octubre:

-Vehículos con holograma 1 y placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6, 8).

-Autos con holograma 2, sin importar el número final de la placa.

-Vehículos con placas foráneas, sin importar holograma ni terminación.

El Hoy No Circula Sabatino limita la circulación de vehículos, dependiendo del holograma y la placa (Came)

¿Qué autos sí pueden circular?

Podrán circular sin problema:

-Vehículos con holograma 00 y 0, usualmente nuevos o de bajas emisiones.

-Autos eléctricos o híbridos, que están exentos del programa como incentivo a las tecnologías limpias.

-Vehículos con holograma 1 y placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7, 9).

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

No. El Doble Hoy No Circula solo se activa durante contingencias ambientales cuando la calidad del aire es muy mala. Para este sábado 25 de octubre no está previsto su uso.

Zonas donde aplica la restricción

El programa es obligatorio en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Desde el 1 de julio, el programa también opera en Toluca y Santiago Tianguistenco, donde las restricciones aplican de lunes a sábado para autos con hologramas 1 y 2.

Sin embargo, en estas dos zonas las multas comenzarán a aplicarse hasta el 1 de enero de 2026.

Así funciona el Hoy No Circula Sabatino

El esquema se organiza según el holograma y la terminación de la placa:

Holograma 2: no circula ningún sábado del mes.

Holograma 1:

-Terminación impar → primer y tercer sábado del mes.

-Terminación par → segundo y cuarto sábado del mes.

-Quinto sábado del mes: solo se restringen autos con holograma 2 y vehículos foráneos.

Antes de salir este sábado, revisa tu holograma y el número final de tu placa.

Cumplir con el Hoy No Circula no solo te evita una multa: también ayuda a mejorar la calidad del aire que todos respiramos.

Planea tu día, cuida tu bolsillo y respira tranquilo.