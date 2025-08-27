Cómo exigir el pago por el daño de tu auto tras caer en un bache

Si caíste en un bache y la cobertura de tu seguro no cubre este tipo de percances, debes considerar que el gobierno de la CDMX tiene contemplado un pago para las personas afectadas.

Así puedes solicitar el pago de daño por baches

Lo primero que tienes que hacer es hablar a Locatel, a los teléfonos: 55 5658 1111 o 072. Debes tener a la mano los datos de tu vehículo, número de teléfono y la ubicación exacta del lugar de los hechos.

También debes de notificarlo a tu aseguradora. En caso de que cubra los daños ocasionados, puedes enviarles el voucher de pago a las autoridades para que cubran el pago en su totalidad.

Debes tomar una fotografía de los daños que sufrió el vehículo, así como del bache, y de los alrededores para ubicar la zona donde fue el percance.

Si la aseguradora no cubre los daños, habrá que esperar a un ajustador, quien deberá entregarte el procedimiento de reclamo, con este papel, tendrás acudir a un taller autorizado para que elaboren un presupuesto.

También debes presentar una denuncia ante el Ministerio Público en la alcaldía en donde ocurrió el incidente.

Es necesario que te presentes en la dependencia asignada por el ajustador con el original y copia de la tarjeta de circulación, licencia de conducir, el presupuesto del taller, comprobante de domicilio, factura del auto e identificación oficial.

En atención a un reporte ciudadano, intervenimos la carretera Picacho–Ajusco, en la alcaldía Tlalpan, donde se repararon 5 baches en una superficie de 58.27 m², con el uso de 8 ton de mezcla asfáltica, a fin de mejorar la seguridad y la fluidez vial.#CapitalDeLaTransformación pic.twitter.com/98Foz2wCLj — Secretaría de Obras y Servicios CDMX (@SOBSECDMX) August 19, 2025

¿Cuánto tarda el trámite?

En un periodo de 10 días, el gobierno de la Ciudad de México debe de cubrir la indemnización por los daños ocasionados al vehículo.

Aunque el trámite puede tardar de entre uno a tres meses si el afectado no está de acuerdo con la indemnización, si hay personas lesionadas o si el vehículo es foráneo.

Promesas para tapar los baches en la CDMX

El pasado 18 de agosto, el Gobierno de la CDMX anunció una inversión de 2,250 millones de pesos (mdp) para el reencarpetado de las principales avenidas de la capital del país y la atención de baches en menos de 48 horas a partir de los reportes de la ciudadanía.

En lo que va de 2025, en la Ciudad de México se registraron 37 socavones en vías primarias, cuya atención corresponde al Gobierno de la ciudad y 116 en vías secundarias, cuya responsabilidad es de las alcaldías.

Sin embargo, la Secretaría de Gestión Integral del Agua atendió ya 108 de los socavones en vías secundarias, mientras solo ocho fueron reparados por las alcaldías y seis están en proceso.