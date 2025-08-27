CDMX bajo la lluvia: activan alerta Naranja y Amarilla en 11 alcaldías; se espera caída de granizo

Alerta amarilla

Las siguientes alcaldías tienen alerta amarilla por fuertes lluvias acompañadas de granizo:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Venustiano Carranza

Alerta naranja

Se pronostican fuertes lluvias acompañadas de granizado para la tarde-noche de este 27 de agosto en las siguientes alcaldías:

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Distribución espacial de las lluvias registradas de las 6:00 horas del 26-08-2025 a las 6:00 horas del 27-08-2025 por las redes de la SGIRPC, SEGIAGUA, CONAGUA y PEMBU-UNAM.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/xLL7m049p2 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 27, 2025

¿Qué significan las alertas?

El color amarillo se emite ante la presencia de hidrometeoros ligero que pueden causar daños si se combinan con otros factores. Registra lluvias de 15 a 29 milímetros en 24 horas, vientos de 50 a 59 kilómetros por hora, temperaturas máximas de 30 a 32 grados y mínimas de cuatro a seis grados. La nevada posible es con forma de agua nieve.

La naranja corresponde a fenómenos cuya intensidad puede dañar estructuras frágiles. Se presenta con lluvias 30 a 49 milímetros en 24 horas, vientos de 60 a 69 kilómetros por hora, granizo mediano, temperaturas máximas de 33 a 35 grados y mínimas de uno a tres grados. La nevada en este nivel es ligera.

Recomendaciones

Con la alerta amarilla se recomienda retirar basura en interiores y exteriores de los domicilios, cerrar ventanas, no cruzar avenidas ni calles con corrientes de agua y usar paraguas e impermeable en los traslados en la CDMX.

En tanto, con la alerta naranja se recomienda no cruzar calles o avenidas con encharcamientos o corrientes de agua, además de caminar sobre puentes y banquetas. También, evitar refugiarse debajo de árboles y en lo posible, esperar a que disminuya la lluvias.

El gobierno del Estado de México recuerda que se prevé que la temporada de lluvias culmine en octubre de 2025.