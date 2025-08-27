CDMX bajo la lluvia: activan alerta Naranja y Amarilla en 11 alcaldías; se espera caída de granizo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC CDMX) emite alertas amarilla y naranja para un total de 11 alcaldías capitalinas, por lo que recomienda a la ciudadanía a tomar precauciones, sobre todo al anticipar los tiempos de traslados y prepararse con impermeable, botas y paraguas.
CDMX bajo la lluvia, activan alerta Amarilla y Naranja en 11 alcaldías
Alerta amarilla
Las siguientes alcaldías tienen alerta amarilla por fuertes lluvias acompañadas de granizo:
Álvaro Obregón
Azcapotzalco
Benito Juárez
Coyoacán
Cuauhtémoc
Cuajimalpa
Gustavo A. Madero
Iztacalco
Iztapalapa
Magdalena Contreras
Miguel Hidalgo
Tláhuac
Venustiano Carranza
#Tlaloque ⛈️ #Almomento 🟡Continuamos con lluvias ligeras a regulares en📍 @AlcMilpaAlta , @TlalpanAl , @ALaMagdalenaC , @AlcaldiaAO , @cuajimalpa_gob , @XochimilcoAl y @TlahuacRenace .
Recomendamos tomar sus precauciones. ☔️ #OperativoLluvias2025 🌨 pic.twitter.com/itZc2gRAKK
— Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) August 27, 2025
Alerta naranja
Se pronostican fuertes lluvias acompañadas de granizado para la tarde-noche de este 27 de agosto en las siguientes alcaldías:
Milpa Alta
Tlalpan
Xochimilco
Distribución espacial de las lluvias registradas de las 6:00 horas del 26-08-2025 a las 6:00 horas del 27-08-2025 por las redes de la SGIRPC, SEGIAGUA, CONAGUA y PEMBU-UNAM.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/xLL7m049p2— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 27, 2025
¿Qué significan las alertas?
El color amarillo se emite ante la presencia de hidrometeoros ligero que pueden causar daños si se combinan con otros factores. Registra lluvias de 15 a 29 milímetros en 24 horas, vientos de 50 a 59 kilómetros por hora, temperaturas máximas de 30 a 32 grados y mínimas de cuatro a seis grados. La nevada posible es con forma de agua nieve.
La naranja corresponde a fenómenos cuya intensidad puede dañar estructuras frágiles. Se presenta con lluvias 30 a 49 milímetros en 24 horas, vientos de 60 a 69 kilómetros por hora, granizo mediano, temperaturas máximas de 33 a 35 grados y mínimas de uno a tres grados. La nevada en este nivel es ligera.
Recomendaciones
Con la alerta amarilla se recomienda retirar basura en interiores y exteriores de los domicilios, cerrar ventanas, no cruzar avenidas ni calles con corrientes de agua y usar paraguas e impermeable en los traslados en la CDMX.
En tanto, con la alerta naranja se recomienda no cruzar calles o avenidas con encharcamientos o corrientes de agua, además de caminar sobre puentes y banquetas. También, evitar refugiarse debajo de árboles y en lo posible, esperar a que disminuya la lluvias.
El gobierno del Estado de México recuerda que se prevé que la temporada de lluvias culmine en octubre de 2025.