La SEMOVI responde a rumor sobre descuentos en la licencia permanente de la CDMX

¿Hay descuento para la licencia permanente?

La Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México desmintió que exista un descuento del 50 % en el trámite de la licencia de conducir permanente para adultos mayores o personas con discapacidad.

A través de una tarjeta informativa, la dependencia aclaró que la información difundida en algunos medios y redes sociales es falsa. El costo del documento se mantiene en 1,500 pesos, tanto para quienes ya contaban con licencia como para quienes lo solicitan por primera vez, sin ningún tipo de reducción.

Semovi llamó a la ciudadanía a consultar únicamente los canales oficiales para conocer requisitos y tarifas de este trámite, con el fin de evitar confusiones.

¿Cómo tramitar la licencia permanente en la CDMX?

La licencia de conducir permanente en la Ciudad de México está disponible únicamente para personas con residencia en la capital y que cumplan con los requisitos establecidos por la Secretaría de Movilidad (Semovi). El trámite puede realizarse en línea a través de Llave CDMX.

Paso a paso del trámite en línea:

Inicia sesión en Llave CDMX. Si no cuentas con usuario, deberás crear tu expediente digital.

Da clic en “Iniciar” y después selecciona “Nuevo trámite”.

Elige la forma de pago: puede hacerse en línea o mediante línea de captura.

Carga la documentación requerida:

Identificación oficial vigente

Comprobante de no adeudos

Certificado del curso teórico de conducción (en caso de que sea tu primera licencia)

Una vez que el pago se refleje —lo cual puede tardar hasta 72 horas— recibirás en tu correo electrónico la constancia con tu nuevo número de licencia. También podrás descargarla desde tu cuenta de Llave CDMX.

Información clave a considerar:

Es indispensable confirmar que no tienes adeudos de tránsito antes de iniciar el trámite.

Si es la primera vez que solicitas licencia, debes generar una cita para realizar el curso teórico de conducción.

El costo actual del trámite es de 1,500 pesos, sin descuentos vigentes.

¿Dónde están los módulos en CDMX?

Los módulos de control vehicular y licencias en la Ciudad de México están distribuidos en fijos, móviles y en alcaldías, para facilitar los trámites y reducir tiempos de espera. Recuerda que los servicios se atienden solo con cita previa.

Módulos fijos

Módulo Central Insurgentes: Av. Insurgentes Sur #263, planta baja, Col. Roma Norte, C.P. 06700.

División del Norte (Cuauhtémoc): Av. Municipio Libre #314, Col. Emperadores, C.P. 03320.

Galerías Plaza de las Estrellas (Benito Juárez, control vehicular): Cto. Int. Melchor Ocampo #193, local J24, 1er piso, Col. Verónica Anzures, C.P. 11300.

Módulo de Agencias y Licencias (Miguel Hidalgo): Av. Insurgentes Sur #263, 1er piso, Col. Roma Norte, C.P. 06700.

Módulos móviles

Móvil 1: Av. Universidad #936, Col. Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310 (estacionamiento de Walmart Universidad, Benito Juárez).

Móvil 2: Calz. Chabacano #43, Col. Asturias, C.P. 06890 (estacionamiento Mega Soriana Asturias, Cuauhtémoc).

Móvil 5: Av. Nextengo #78, Col. Santa Cruz Acayucan, C.P. 02770 (Walmart Azcapotzalco, Azcapotzalco).

Móvil 11: El Zarco Av. 510 #1, Col. Pueblo de San Juan de Aragón, C.P. 07940 (Transportes Eléctricos, Gustavo A. Madero).

Móvil 14: Calz. La Viga #1381, Col. El Retoño, C.P. 09440 (Mega Soriana La Viga, Iztapalapa).

Móvil 18: Calz. de Tláhuac #5662, Col. San Lorenzo Tezonco, C.P. 13266 (Walmart Tláhuac, Tláhuac).

Móvil 20: Calz. Acoxpa #436, Col. Ex Hacienda Coapa, C.P. 14340 (Walmart Acoxpa, Tlalpan).

Móvil 29: Jesús García #50, Col. Buenavista, C.P. 06350 (estacionamiento alcaldía Cuauhtémoc).

Módulos en alcaldías