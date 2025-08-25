La CDMX coloca 'senderos verdes' en Calzada de Tlalpan para proteger a ciclistas

Los "senderos verdes" correrán a lo largo de 34 kilómetros en ambos sentidos de esta avenida, una de las principales para llegar al Estadio Banorte, que albergará encuentros del Mundial de 2026.

El secretario de Obras y Servicios, Raúl Baulto, detalla que se instalarán jardineras sobre las banquetas donde se plantarán árboles, arbustos y otras plantas más pequeñas, para formar junto a las jardineras que confinarán la ciclovía un sendero verde.

“Con estos proyectos de Camino Seguro, de ciclovía y el Parque Elevado, (Calzada de Tlalpan) va a ser una avenida con más de 1,000 árboles que vamos a poner a lo largo de los 34 kilómetros de ciclovía”, dice en entrevista con Expansión Política.

Un prototipo de lo que será la ciclovía fue instalado sobre Calzada de Tlalpan a la altura de Calzada Acoxpa, frente al Pilares Huipulco. Las características de las vías ciclistas están indicadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SCT2/SEDATU-2022 , pero al menos deben tener 1.50 metros.

Areli Carreón, de Bicitekas, señala que hasta el momento, lo que se ve del proceso es que tiene un ancho adecuado. Destaca que se contempla poner árboles y jardineras, solo cuestiona que se desconoce qué sucederá con el transporte público en superficie, pues no se sabe el detalle de la ciclovía.

"Hay que ir viendo que cumple con la Norma, sea funcional, cómoda para todas las personas", menciona.

Prototipo del diseño que tendrá la ciclovía Gran Tenochtitlán sobre Calzada de Tlalpan, colocado a altura del CETRAM Huipilco. (Foto: Shelma Navarrete / Expansión)

Basulto afirma se trabaja con la Secretaría de Movilidad capitalina la posibilidad de reducir la velocidad sobre Calzada de Tlalpan a un máximo de 60 kilómetros por hora, como se realizó en Insurgentes, donde con la instalación de la ciclovía la velocidad permitida bajó a 60 e incluso 40 kilómetros por hora en algunos tramos.