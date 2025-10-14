¿Quién era David Cohen Sacal, abogado que fue asesinado en la CDMX?

Quién fue David Cohen Sacal

David Cohen Sacal tenía 45 años. Estudió la carrera de Derecho en la Universidad Iberoamericana. Entre sus principales clientes están políticos, empresarios y artistas.

El litigante atacado tuvo entre sus representados a Guillermo “Billy” Álvarez, expresidente del Club Deportivo Cruz Azul durante el polémico conflicto de la cementera. También representó al actor Sebastián Rulli y al exjugador de futbol, Salvador Carmona, en su lucha contra la Federación Mexicana de Futbol por su inhabilitación por el presunto uso de sustancias prohibidas.

También fue conferencista en temas legales en universidades como la Universidad Iberoamericana de Torreón, Coahuila, donde fue catedrático del 2000 al 2008.

La víctima también se conoció por representar a celebridades como Anahí, Maite Perroni y Cecilia Galiano.

Formaba parte de la firma de abogados Cohen, Medina, Chávez , en donde de acuerdo a su ficha curricular se especializó en temas civiles, mercantiles, juicios de amparo y acciones de Inconstitucionalidad, en materia administrativa, concursos mercantiles, asesoría corporativa (sociedades mercantiles y contratos) u asesoría condominal.

El buffet de abogados Ruiz Durán lamentó el asesinato de David Cohen a través de Instagram.

“Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres cercanos, en especial a su esposa Amira.

Asimismo, condenamos enérgicamente este cobarde homicidio y apoyaremos en lo que sea necesario para esclarecer el hecho", publicó.

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX informó que el atacante detenido fue identificado como Héctor “N” y quedó a disposición del agente del Ministerio Público, que posteriormente lo presentará ante un juez de control quien determinará su situación jurídica.