CDMX

Fallas de comunicación de Fiscalía CDMX causan anuncio falso sobre abogado Cohen

Bertha Alcalde ofreció una disculpa a la familia de David Cohen luego de que se informara de forma errónea sobre la muerte del litigante el lunes, antes de que sí ocurriera el fallecimiento.
mar 14 octubre 2025 05:21 PM
caso cohen fiscal cdmx.jpg
La Fiscalía CDMX tuvo que publicar una aclaración para informar que el abogado David Cohen Sacal no había fallecido este 13 de octubre después del ataque del que fue víctima; el litigante perdió la vida en un hospital este 14 de octubre. La fiscal Bertha Alcalde Luján ofreció una disculpa a la familia de la víctima. (Foto: Fiscalía CDMX)

La fiscal general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, ofreció disculpas a la familia del abogado David Cohen Sacal por haber informado de forma errónea su muerte este lunes, luego de un ataque con arma de fuego en su contra cuando el litigante se encontraba en la Ciudad Judicial.

“Ofrecer una disculpa sobre todo a los familiares por esta falta de comunicación que hubo en un inicio en un estado de salud de la víctima.

“Decir que tenemos información preliminar por parte de la institución de salud de su estado de salud, debió haber sido confirmada, estamos ya tomando medidas para que no ocurran este tipo de faltas de comunicación en el futuro”, dijo la titular de la Fiscalía General de Justicia capitalina en conferencia de prensa este martes.

La Fiscalía emitió un comunicado este lunes a las 19:13 horas en el cual daba a la víctima por fallecida.

“La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) detuvo a un hombre identificado como Héctor ‘N’, probable responsable de un homicidio ocurrido la tarde de este lunes 13 de octubre afuera de las instalaciones de Ciudad Judicial, ubicada en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

“De acuerdo con las primeras indagatorias la víctima, un hombre de 45 años, caminaba por la zona cuando el ahora detenido le habría disparado con un arma de fuego, ocasionándole una lesión en la cabeza que le provocó la muerte”, indicó la Fiscalía en la tarjeta informativa 046.

A las 20:28 horas la FGJ CDMX publicó una aclaratoria en donde desmintió el fallecimiento del abogado.

“Derivado de la actualización en la información médica disponible, la víctima del evento ocurrido esta tarde en las inmediaciones de Ciudad Judicial no ha fallecido, como se indicó en una primera versión difundida de manera preliminar.

“De acuerdo con los reportes más recientes del personal médico que atiende al lesionado, la persona se encuentra en estado muy grave y actualmente está siendo intervenida quirúrgicamente en un hospital de la Ciudad de México”, indicó la Fiscalía en la tarjeta informativa 047.

Este martes a las 7:56 horas la Fiscalía confirmó el fallecimiento de Cohen Sacal a causa del ataque.

“En los primeros minutos de este martes 14 de octubre, falleció el abogado que resultó lesionado durante los hechos ocurridos la tarde del lunes 13 de octubre. (…) De acuerdo con los informes médicos, la víctima, de 48 años, perdió la vida a consecuencia de las lesiones producidas por disparo de arma de fuego, mientras recibía atención en un hospital privado de la Ciudad de México”, actualizó la Fiscalía en la tarjeta informativa 048.

La fiscal Bertha Alcalde afirmó que se exploran diversas líneas de investigación sobre el homicidio del abogado Cohen Sacal, lo cual incluye dar con todas las personas involucradas no solo en cometer el ataque, sino con quienes lo planearon y ordenaron.

“Se logró la detención del responsable material inmediatamente después de que se cometió; tenemos ya diversas líneas de investigación, sabemos que participaron dos personas el día de ayer en el homicidio a bordo de una motocicleta.

“Estamos realizando una investigación muy a fondo sobre, no nada más la responsabilidad material, sino también intelectual de este homicidio”, detalló la fiscal durante la conferencia de prensa de este martes.

