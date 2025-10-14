Fallas de comunicación de Fiscalía CDMX causan anuncio falso sobre abogado Cohen

“Decir que tenemos información preliminar por parte de la institución de salud de su estado de salud, debió haber sido confirmada, estamos ya tomando medidas para que no ocurran este tipo de faltas de comunicación en el futuro”, dijo la titular de la Fiscalía General de Justicia capitalina en conferencia de prensa este martes.

La Fiscalía emitió un comunicado este lunes a las 19:13 horas en el cual daba a la víctima por fallecida.

“La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) detuvo a un hombre identificado como Héctor ‘N’, probable responsable de un homicidio ocurrido la tarde de este lunes 13 de octubre afuera de las instalaciones de Ciudad Judicial, ubicada en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

“De acuerdo con las primeras indagatorias la víctima, un hombre de 45 años, caminaba por la zona cuando el ahora detenido le habría disparado con un arma de fuego, ocasionándole una lesión en la cabeza que le provocó la muerte”, indicó la Fiscalía en la tarjeta informativa 046.

A las 20:28 horas la FGJ CDMX publicó una aclaratoria en donde desmintió el fallecimiento del abogado.

“Derivado de la actualización en la información médica disponible, la víctima del evento ocurrido esta tarde en las inmediaciones de Ciudad Judicial no ha fallecido, como se indicó en una primera versión difundida de manera preliminar.

“De acuerdo con los reportes más recientes del personal médico que atiende al lesionado, la persona se encuentra en estado muy grave y actualmente está siendo intervenida quirúrgicamente en un hospital de la Ciudad de México”, indicó la Fiscalía en la tarjeta informativa 047.