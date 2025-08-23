Vecinas de Narvarte y colectivas exigen justicia por feminicidio de Alma Elena

¿Qué pasó con Alma Elena?

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por las autoridades, Alma Elena Sánchez Marcelo llegó a la Ciudad de México el pasado 15 de junio para trabajar en el ramo de la construcción.

Su domicilio se ubicaba en la colonia 10 de Mayo, en la alcaldía Venustiano Carranza, y mantenía comunicación diaria con su familia hasta que, de un momento a otro, dejó de hacerlo, lo que encendió las alarmas entre sus conocidos.

Sin embargo, la denuncia formal tardó más de dos semanas en presentarse. Según relataron los familiares, el novio de Alma Elena —un hombre identificado únicamente como “Toño”, quien trabajaba como vigilante en la obra de Zempoala 104— les aseguró que la joven había decidido regresar a Chiapas.

Ante la ausencia de noticias y sin poder localizarla, la familia presentó la denuncia el pasado 7 de agosto, lo que permitió a la Fiscalía de la Ciudad de México iniciar las labores de búsqueda.