Vecinas de Narvarte y colectivas exigen justicia por feminicidio de Alma Elena

Con flores, veladoras y consignas vecinas de la colonia Narvarte y colectivas feministas se reunieron la tarde de este viernes para exigir justicia frente al número 104 de la calle Zempoala, lugar en el que fue localizado el cuerpo sin vida de Alma Elena, entre dos paredes y cemento
Alma Elena Sánchez, de 30 años de edad era originaria de Chiapas. Su familia reportó su desaparición el 7 de agosto y una semana después, durante una inspección en el inmueble, donde se construyen 23 departamentos del programa de vivienda en conjunto del Instituto de Vivienda (INVI) de la CDMX, las autoridades hallaron su cuerpo emparedado entre varillas y cemento fresco.