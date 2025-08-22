La Ciudad de México enfrenta este viernes 22 de agosto una jornada de intensas lluvias y granizo que ya ha provocado múltiples encharcamientos y bajadas de agua, principalmente en las alcaldías de Iztapalapa, Tlalpan y Azcapotzalco. Ante la persistencia de las precipitaciones, las autoridades han actualizado los niveles de alerta para distintos sectores de la capital.
Fuertes lluvias y granizo inundan calles de CDMX; activan alertas roja y naranja
Activan alertas naranja y roja en CDMX
La alerta naranja se mantiene para la noche del viernes y la madrugada del sábado en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Iztapalapa, Magdalena Contreras y Tlalpan. Esto significa que se esperan lluvias fuertes, encharcamientos importantes e incremento de corrientes de agua sobre calles y avenidas. Las autoridades recomiendan evitar salir de casa si no es estrictamente necesario y extremar precauciones en traslados.
Se actualiza alerta naranja por persistencia de lluvias fuertes para la noche del viernes 22/08/2025 y madrugada del sábado 23/08/2025, en las demarcaciones: Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, GAM, Iztapalapa, La Magdalena Contreras y Tlalpan.
Por su parte, la alcaldía de Azcapotzalco se encuentra bajo alerta roja, el nivel máximo de advertencia, debido a la persistencia de lluvias intensas. Este nivel implica alto riesgo de inundaciones y corrientes de agua peligrosas, por lo que se aconseja resguardar a niños, adultos mayores y personas con discapacidad, evitar cruzar calles inundadas y no refugiarse bajo árboles.
Zonas afectadas en la CDMX
Entre los puntos más afectados por encharcamientos se encuentran:
-Calzada Ignacio Zaragoza al poniente y Laureano Estudillo, Santa Martha Acatitla Norte, Iztapalapa: espejo de agua de 50 metros y tirante de 20 cm.
-Calzada General Ignacio Zaragoza y Cayetano Andrade, Santa Martha Acatitla Sur, Iztapalapa: espejo de agua de 70 metros y tirante de 40 cm.
Encharcamiento sobre Calz. Ignacio Zaragoza al poniente y Laureano Estudillo, colonia Santa Martha Acatitla Norte, Iztapalapa.
Espejo de 50 m y tirante de 20 cm.
Operativo Lluvias 2025
-Periférico y Línea Uno, colonia Pemex, Tlalpan: espejo de 10 metros con tirante de 25 cm.
-Picacho Ajusco y Periférico, Fuentes del Pedregal, Tlalpan: espejo de 30 metros y tirante de 45 cm.
-Calzada de Tlalpan y Hermenegildo Galeana, Tlalpan Centro: bajada de agua que mantiene encharcamientos importantes.
Inundación sobre Picacho Ajusco y Periférico, colonia Fuentes del Pedregal, Tlalpan.
Espejo de 30 m y tirante de 45 cm.
Operativo Lluvias 2025
-Picacho Ajusco y Periférico, Jardines en la Montaña: encharcamiento de 70 metros de espejo por 1 metro de tirante debido a insuficiencia de la red de drenaje. Hasta el momento no se reportan vehículos varados.
-En Poniente 150 y Norte 45, colonia Industrial Vallejo, Azcapotzalco, los servicios de emergencia se dirigen al encharcamiento, que presenta un espejo de agua de 50 metros y tirante de 20 cm.
Servicios de emergencia en camino a encharcamiento sobre Poniente 150 y Norte 45, colonia Industrial Vallejo, Azcapotzalco.
Espejo de 50 m y tirante de 20 cm.
Operativo Lluvias 2025
Metro activa marcha lenta de los trenes
El Metro de la Ciudad de México ha implementado marchas de seguridad en las Líneas 3, 5, 8, 9, 12, A y B, lo que reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Se recomienda a los usuarios tomar previsiones y considerar retrasos en sus viajes.
Continúa lloviendo en la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 3, 5, 8, 9, 12, A y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma previsiones.
Recomendaciones de Protección Civil
Ante estos eventos, la autoridad enfatiza:
No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua; utilizar puentes peatonales y banquetas.
Resguardar a niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
Evitar refugiarse bajo árboles o estructuras que puedan desprenderse con la lluvia.
Permanecer en casa siempre que sea posible y esperar a que la lluvia disminuya.
El personal de SEGIAGUA trabaja en los cárcamos de la ciudad para reducir los niveles de agua y atender las zonas más críticas.