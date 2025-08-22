Activan alertas naranja y roja en CDMX

La alerta naranja se mantiene para la noche del viernes y la madrugada del sábado en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Iztapalapa, Magdalena Contreras y Tlalpan. Esto significa que se esperan lluvias fuertes, encharcamientos importantes e incremento de corrientes de agua sobre calles y avenidas. Las autoridades recomiendan evitar salir de casa si no es estrictamente necesario y extremar precauciones en traslados.

Por su parte, la alcaldía de Azcapotzalco se encuentra bajo alerta roja, el nivel máximo de advertencia, debido a la persistencia de lluvias intensas. Este nivel implica alto riesgo de inundaciones y corrientes de agua peligrosas, por lo que se aconseja resguardar a niños, adultos mayores y personas con discapacidad, evitar cruzar calles inundadas y no refugiarse bajo árboles.

Zonas afectadas en la CDMX

Entre los puntos más afectados por encharcamientos se encuentran:

-Calzada Ignacio Zaragoza al poniente y Laureano Estudillo, Santa Martha Acatitla Norte, Iztapalapa: espejo de agua de 50 metros y tirante de 20 cm.

-Calzada General Ignacio Zaragoza y Cayetano Andrade, Santa Martha Acatitla Sur, Iztapalapa: espejo de agua de 70 metros y tirante de 40 cm.

-Periférico y Línea Uno, colonia Pemex, Tlalpan: espejo de 10 metros con tirante de 25 cm.

-Picacho Ajusco y Periférico, Fuentes del Pedregal, Tlalpan: espejo de 30 metros y tirante de 45 cm.

-Calzada de Tlalpan y Hermenegildo Galeana, Tlalpan Centro: bajada de agua que mantiene encharcamientos importantes.

-Picacho Ajusco y Periférico, Jardines en la Montaña: encharcamiento de 70 metros de espejo por 1 metro de tirante debido a insuficiencia de la red de drenaje. Hasta el momento no se reportan vehículos varados.

-En Poniente 150 y Norte 45, colonia Industrial Vallejo, Azcapotzalco, los servicios de emergencia se dirigen al encharcamiento, que presenta un espejo de agua de 50 metros y tirante de 20 cm.

Metro activa marcha lenta de los trenes

El Metro de la Ciudad de México ha implementado marchas de seguridad en las Líneas 3, 5, 8, 9, 12, A y B, lo que reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Se recomienda a los usuarios tomar previsiones y considerar retrasos en sus viajes.

#AvisoMetro: Continúa lloviendo en la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 3, 5, 8, 9, 12, A y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 23, 2025

Recomendaciones de Protección Civil

Ante estos eventos, la autoridad enfatiza:

No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua; utilizar puentes peatonales y banquetas.

Resguardar a niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

Evitar refugiarse bajo árboles o estructuras que puedan desprenderse con la lluvia.

Permanecer en casa siempre que sea posible y esperar a que la lluvia disminuya.

El personal de SEGIAGUA trabaja en los cárcamos de la ciudad para reducir los niveles de agua y atender las zonas más críticas.

