190,282 personas marcaron un nuevo récord de asistencia al Paseo Nocturno “Muévete en Bici” organizado por el Día de Muertos 2025, entre ciclistas, patinadores, corredores y espectadores, en un recorrido de 19 kilómetros.
Así se vivió el paseo ciclista por el Día de Muertos en CDMX; asisten más de 190,000
Desde los tradicionales catrines y catrinas, hasta vampiros, hombres lobo, calaveras y monstruos de películas de Hollywood, las y los asistentes lograron superar el máximo anterior marcado en 2019 con 147,500 visitantes.
Una catrina monumental iluminada fue el punto que convocó a las y los asistentes de la rodada en el Ángel de la Independencia, sobre un Paseo de la Reforma vestido con flores de cempasúchil.
"Durante el trayecto que inició en Fuente de Petróleos, pasó por Paseo de la Reforma y continuó por Av. Juárez, calle López y Venustiano Carranza hasta arribar al Centro Histórico, las y los participantes pasaron por sitios emblemáticos de la Ciudad de México, como la columna del Ángel de la Independencia, donde se llevó a cabo el tradicional Concurso de Disfraces 'Día de Muertos' organizado por esta dependencia", informó en un comunicado la Secretaría de Movilidad.