Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Así se vivió el paseo ciclista por el Día de Muertos en CDMX; asisten más de 190,000

En bici, patines, corriendo o a pie los asistentes marcaron un nuevo récord este 2025 en la rodada de 19 kilómetros por el Día de Muertos en Paseo de la Reforma.
dom 26 octubre 2025 11:13 AM
Paseo Nocturno Día de Muertos
La noche de este 25 de octubre se realizó Paseo Nocturno 'Muévete en bici' con motivo del Día de Muertos sobre la avenida Paseo de la Reforma. (Foto: Camila Ayala Benabib / Cuartoscuro.com)

190,282 personas marcaron un nuevo récord de asistencia al Paseo Nocturno “Muévete en Bici” organizado por el Día de Muertos 2025, entre ciclistas, patinadores, corredores y espectadores, en un recorrido de 19 kilómetros.

Publicidad

Desde los tradicionales catrines y catrinas, hasta vampiros, hombres lobo, calaveras y monstruos de películas de Hollywood, las y los asistentes lograron superar el máximo anterior marcado en 2019 con 147,500 visitantes.

Paseo Nocturno Día de Muertos
A lo largo de la vía se colocaron adornos luminosos con figuras de catrinas, calaveras, perros y otros elementos alusivos a la festividad. (Foto: Camila Ayala Benabib / Cuartoscuro.com)

Una catrina monumental iluminada fue el punto que convocó a las y los asistentes de la rodada en el Ángel de la Independencia, sobre un Paseo de la Reforma vestido con flores de cempasúchil.

Paseo Nocturno Día de Muertos
Catrina monumental en el Ángel de la Independencia. (Foto: Camila Ayala Benabib / Cuartoscuro.com)

"Durante el trayecto que inició en Fuente de Petróleos, pasó por Paseo de la Reforma y continuó por Av. Juárez, calle López y Venustiano Carranza hasta arribar al Centro Histórico, las y los participantes pasaron por sitios emblemáticos de la Ciudad de México, como la columna del Ángel de la Independencia, donde se llevó a cabo el tradicional Concurso de Disfraces 'Día de Muertos' organizado por esta dependencia", informó en un comunicado la Secretaría de Movilidad.

rodada dia de muertos 2025.jpeg
La noche de este 25 de octubre se realizó junto a la rodada un concurso de disfraces para premiar a los más creativos en el Ángel de la Independencia. (Foto: Secretaría de Movilidad CDMX)

Publicidad

Tags

Ciudad de México ECOBICI, HSBC, movilidad sostenible, comunidad ciclista, estilo de vida urbano Bicicletas

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad