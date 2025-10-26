Así se vivió el paseo ciclista por el Día de Muertos en CDMX; asisten más de 190,000

Desde los tradicionales catrines y catrinas, hasta vampiros, hombres lobo, calaveras y monstruos de películas de Hollywood, las y los asistentes lograron superar el máximo anterior marcado en 2019 con 147,500 visitantes.

A lo largo de la vía se colocaron adornos luminosos con figuras de catrinas, calaveras, perros y otros elementos alusivos a la festividad. (Foto: Camila Ayala Benabib / Cuartoscuro.com)

Una catrina monumental iluminada fue el punto que convocó a las y los asistentes de la rodada en el Ángel de la Independencia, sobre un Paseo de la Reforma vestido con flores de cempasúchil.

Catrina monumental en el Ángel de la Independencia. (Foto: Camila Ayala Benabib / Cuartoscuro.com)

"Durante el trayecto que inició en Fuente de Petróleos, pasó por Paseo de la Reforma y continuó por Av. Juárez, calle López y Venustiano Carranza hasta arribar al Centro Histórico, las y los participantes pasaron por sitios emblemáticos de la Ciudad de México, como la columna del Ángel de la Independencia, donde se llevó a cabo el tradicional Concurso de Disfraces 'Día de Muertos' organizado por esta dependencia", informó en un comunicado la Secretaría de Movilidad.