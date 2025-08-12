CDMX llegará al Mundial con avance en infraestructura ante lluvias, dice Brugada

La Ciudad de México será la sede de cinco partidos en el Estadio CDMX (Estadio Azteca): el partido inaugural el 11 de junio, el 17, 24 y 30 de junio, así como el 5 de julio del próximo año.

Desde junio las autoridades del Gobierno capitalino reportaron lluvias históricas, como la registrada este domingo 10 de agosto que afectó en especial el centro de la ciudad con 84.5 milímetros de lluvia de acuerdo con el pluviómetro del Zócalo.

Esta es la precipitación más intensa de la cual se tiene registro histórico en esta zona de la capital. La anterior ocurrió en 1952 con 67 milímetros.

La mandataria dijo que en esta temporada de lluvias el daño más fuerte a viviendas tuvo lugar en Iztapalapa por las lluvias del 2 de junio, por lo que se tiene previsto la construcción de un colector en la colonia Ejército de Oriente.

“Realmente en afectación a viviendas la más fuerte ha sido el 2 de junio y eso se va a resolver con infraestructura.

“Hasta ahorita no hemos tenido más afectaciones, en cuanto a viviendas que han sido afectadas, que están sufriendo. Más bien las afectaciones (…) tienen que ver con encharcamientos y tiene que ver con las vías (del Metro) en las que hay que esperar un rato a que baje el agua”, dijo Brugada.

Al ser cuestionada sobre si la ciudad cuenta con infraestructura suficiente para enfrentar las lluvias, en especial en el drenaje profundo, la jefa de Gobierno indicó que, pese a tener lluvias extraordinarias, en esta temporada no presentó alguna situación de emergencia.

Brugada afirmó que la estrategia no debe ser construir más infraestructura para sacar el agua de lluvia hacia otros estados, sino buscar su infiltración en el acuífero de la Ciudad de México.

En ese sentido, dijo que tienen la estrategia de ‘Acupuntura hídrica’, con la que se busca habilitar 100 puntos de infiltración (en su mayoría pozos) en la ciudad este año.

“Más que pensar en hacer ahora otro tubo que atraviese con miles y miles de millones de pesos, lo que tenemos que hacer es concentrar cada vez más agua y agua de lluvia y que se infiltre al subsuelo.