AICM advierte afectación en operaciones aéreas

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó mediante su cuenta oficial de 𝕏 que los reportes meteorológicos apuntan a alta probabilidad de lluvias este jueves. La advertencia señala que estas condiciones podrían repercutir en la puntualidad y seguridad de las operaciones aéreas, tanto en salidas como en llegadas.

“Si tienes un vuelo programado para hoy, te recomendamos anticipar tu llegada al aeropuerto”, destacó el comunicado. La recomendación establece que los pasajeros de vuelos nacionales deben presentarse al menos dos horas antes, mientras que para los vuelos internacionales se sugiere hacerlo con tres horas de anticipación.

Además, las autoridades insistieron en la importancia de mantener contacto permanente con la aerolínea. Cada compañía es responsable de informar sobre retrasos, cambios de puerta o reprogramaciones, por lo que los canales oficiales de comunicación resultan esenciales para confirmar horarios.

Es importante recalcar que las lluvias intensas pueden provocar cierres momentáneos de pistas por seguridad. En esos casos, la prioridad se centra en proteger la integridad de pasajeros y tripulaciones, lo que puede generar demoras.

Cómo puedo consultar el estatus de un vuelo en el AICM

Para consultar el estatus de tu vuelo debes ingresar a

www.aicm.com.mx/pasajeros/vuelos . Solo debes capturar el número de vuelo aerolínea y confirmar si es salida o llegada.

En caso de no contar con la clave exacta del vuelo, también puedes visualizar un listado general de los vuelos en la terminal aérea.

Qué se espera para el clima de CDMX hoy

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México difundió su pronóstico para este jueves. Se anticipa un ambiente cálido a caluroso durante el mediodía, pero hacia la tarde se prevé un incremento de nublados que dará paso a lluvias fuertes a muy fuertes.

También se esperan descargas eléctricas y la posible caída de granizo en distintas zonas de la capital. Estas condiciones se combinan con vientos variables que oscilarán entre 10 y 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

Autoridades sugieren a la población estar atenta a los avisos emitidos por el Sistema de Alerta Temprana. Este mecanismo permite conocer con anticipación los momentos de mayor riesgo y adoptar medidas de prevención tanto en casa como en la vía pública.

Entre las recomendaciones se encuentran resguardarse durante las tormentas, evitar transitar por calles inundadas y no resguardarse bajo árboles durante la actividad eléctrica.