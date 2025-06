Policías casa por casa en CDMX: gobierno busca mejorar imagen ante inseguridad

Estrategia emergente ante incremento en delitos

Especialistas en seguridad consultados por Expansión Política estiman que los primeros resultados concretos de la estrategia "Casa por casa" podrían observarse en un periodo de entre seis meses y un año.

“Los policías de proximidad tienen resultados en evaluaciones casi inmediatos, pero la percepción no está relacionada con la baja o no de tasas de delito, así que ahí veremos si funcionó o no la estrategia” asegura Esperanza Plaza Ferreira.

Para la investigadora del Tec de Monterrey, la estrategia de proximidad impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, no representa una novedad. Desde hace al menos dos décadas, explica, existen antecedentes de iniciativas similares en países como Chile y Brasil, donde se ha logrado reducir la percepción de inseguridad.

Ferreira añade que el caso más cercano en México fue en Nezahualcóyotl, Estado de México, durante la administración del experredista, Juan Zepeda, con la implementación de una estrategia de seguridad por cuadrantes.

Advierte que, aunque la propuesta de Brugada busca fortalecer el vínculo entre la policía y los vecinos, dicho acercamiento solo será efectivo si se acompaña de una reducción real en la incidencia delictiva, además de la percepción de inseguridad.

Pareciera que es una estrategia de seguridad que no fue contemplada desde el inicio de la administración o si responde al aumento de la percepción de inseguridad y los actos violentos de coyuntura”. Esperanza Plaza Ferreira, investigadora del Tec de Monterrey.

Rodrigo Cornejo, especialista en temas de seguridad, considera que las estrategia de vinculación ciudadana no solo busca generar una mayor cercanía con los vecinos, sino además obtener información relevante que sirva a los sistemas de inteligencia para el combate específico de ellos.

“Vale la pena medir la incidencia delictiva a partir de los resultados de la estrategia y que se vea si en los cuadrantes de alto riesgo hay un cambio en los delitos ahí, eso podría ocurrir o se podría evaluar en junio de 2026” afirma.

El analista consultado advierte que no basta con obtener mapas de calor o datos de sitios en los que se cometen delitos, principalmente robo en sus distintas modalidades, sino que estos se reduzcan.

La presencia policial podría sacar ciertos delitos de la cifra negra que sigue siendo un obstáculo muy grande para entender las dinámicas del delito". Rodrigo Cornejo, especialista en seguridad.

Esperanza Plaza considera que la estrategia busca mejorar la percepción de inseguridad con miras al Mundial de 2026, ya que capital del país será sede de cinco partidos.

“La ciudad de Río de Janeiro (Brasil) lanzó una estrategia similar previo a su mundial de 2014. Pareciera que lo que se busca en la Ciudad de México es generar una sensación de seguridad para los miles de visitantes que recibirá”, afirma.