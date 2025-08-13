Las maniobras de retiro del vehículo permitieron reabrir un carril alrededor de las 16:00 horas. (@OVIALCDMX)

Realizan maniobras para retirar la pipa

De acuerdo con los primeros reportes, el socavón se registró antes del Anillo Periférico al Poniente. Hasta el momento, se desconoce el estado del conductor del vehículo afectado. Se recomienda Avenida Texcoco como alternativa vial.

🚧 Socavón en Calzada Ignacio Zaragoza 🚧



Algunos carriles centrales permanecen inhabilitados por un hundimiento cerca del Metro Agrícola Oriental, donde incluso una pipa de agua quedó atrapada.



Autoridades señalan que la causa podría ser una fuga en el drenaje que debilitó… pic.twitter.com/wpIbvgg67r — Expansión (@ExpansionMx) August 13, 2025

Alrededor de las 16:00 horas, tras maniobras para retirar la pipa, se logró restablecer la circulación en un carril de la Calzada Ignacio Zaragoza al Poniente, antes del Anillo Periférico.

Los oficiales de tránsito realizaron abanderamiento para agilizar el flujo vehicular y prevenir nuevos percances, priorizando la seguridad de los conductores.

Luego de maniobras para el retiro de vehículo se restablece la vialidad sobre un carril de Calz. Gral. Ignacio Zaragoza al Poniente antes de Anillo Periférico, oficiales de Tránsito de la SSC realizan abanderamiento y agilizan la circulación, con el fin de evitar percances por…

Activan alerta por lluvia… pero no para Iztapalapa

Aunque durante la tarde se registró lluvia en la zona, la intensidad no fue comparable a la de días anteriores, cuando precipitaciones provocaron inundaciones en esta avenida y en las vías de la Línea A del metro que circulan sobre la misma.

La buena noticia es que para este miércoles no se pronostican lluvias de consideración en Iztapalapa, lo que facilita las labores de reparación y mantiene bajo control el tránsito en la zona.

Sin embargo, el Sistema de Alerta de la Ciudad de México activó la alerta naranja para intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo durante la tarde y noche en Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo.

De manera simultánea, se mantiene la alerta amarilla por lluvias y posible granizo en Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas del socavón ni han confirmado si está relacionado con la intensa temporada de lluvias que ha afectado especialmente la zona oriente de la capital en las últimas semanas.