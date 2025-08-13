La tarde de este miércoles, un socavón se abrió en la Calzada Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa, provocando que parte de una pipa cayera en el enorme agujero. Este incidente ocurre luego de varios días de intensas lluvias que han afectado la Ciudad de México.
Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al sitio para coordinar las labores de rescate y organizar el tránsito en esta importante vía que conecta el oriente de la capital con otras zonas de la ciudad y el Estado de México.
Publicidad
Realizan maniobras para retirar la pipa
De acuerdo con los primeros reportes, el socavón se registró antes del Anillo Periférico al Poniente. Hasta el momento, se desconoce el estado del conductor del vehículo afectado. Se recomienda Avenida Texcoco como alternativa vial.
🚧 Socavón en Calzada Ignacio Zaragoza 🚧
Algunos carriles centrales permanecen inhabilitados por un hundimiento cerca del Metro Agrícola Oriental, donde incluso una pipa de agua quedó atrapada.
Alrededor de las 16:00 horas, tras maniobras para retirar la pipa, se logró restablecer la circulación en un carril de la Calzada Ignacio Zaragoza al Poniente, antes del Anillo Periférico.
Los oficiales de tránsito realizaron abanderamiento para agilizar el flujo vehicular y prevenir nuevos percances, priorizando la seguridad de los conductores.
Luego de maniobras para el retiro de vehículo se restablece la vialidad sobre un carril de Calz. Gral. Ignacio Zaragoza al Poniente antes de Anillo Periférico, oficiales de #Tránsito de la #SSC realizan abanderamiento y agilizan la circulación, con el fin de evitar percances por… pic.twitter.com/eqcRndtrio
Activan alerta por lluvia… pero no para Iztapalapa
Aunque durante la tarde se registró lluvia en la zona, la intensidad no fue comparable a la de días anteriores, cuando precipitaciones provocaron inundaciones en esta avenida y en las vías de la Línea A del metro que circulan sobre la misma.
La buena noticia es que para este miércoles no se pronostican lluvias de consideración en Iztapalapa, lo que facilita las labores de reparación y mantiene bajo control el tránsito en la zona.
Sin embargo, el Sistema de Alerta de la Ciudad de México activó la alerta naranja para intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo durante la tarde y noche en Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo.
De manera simultánea, se mantiene la alerta amarilla por lluvias y posible granizo en Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.
Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas del socavón ni han confirmado si está relacionado con la intensa temporada de lluvias que ha afectado especialmente la zona oriente de la capital en las últimas semanas.