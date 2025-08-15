Mítikah reabre tras tres días cerrada por falla en un elevador; alcaldía avala seguridad de la plaza

“Nos complace informarles que, tras recibir la confirmación oficial por parte de las autoridades y concluir satisfactoriamente todas las revisiones y certificaciones necesarias, Mítikah Centro Comercial reanudará operaciones el día de hoy, 15 de agosto, a partir de las 14:00 horas”, destacó la administración del centro comercial.

El comunicado también reconoció la labor de las autoridades: “Trabajamos de la mano para garantizar que nuestras instalaciones continúen operando con los más altos estándares de seguridad. Estamos listos para recibirlos nuevamente y seguir ofreciendo la mejor experiencia de visita”.

Alcaldía Benito Juárez confirma reapertura

La alcaldía Benito Juárez informó que, tras recibir la documentación requerida por Plaza Mítikah —incluyendo el Programa Interno de Protección Civil, avales de elevadores y escaleras mecánicas, bitácoras de mantenimiento, dictámenes de empresas y constancias de seguridad estructural— se constató que cumple con los requisitos para garantizar la seguridad de los asistentes.

Las autoridades destacaron que cualquier percance que ponga en riesgo a las personas se toma con seriedad y que los protocolos se aplican de manera progresiva para proteger a vecinos, visitantes y trabajadores. Además, el área de Protección Civil realizará una inspección técnica de todos los establecimientos para verificar el cumplimiento de las normas. La alcaldía reiteró su compromiso con la seguridad y el orden en beneficio de la comunidad.

Fibra UNO y Mítikah aseguran que los equipos son de última generación y seguros. (Paula Aristizabal/Getty Images)

Qué pasó en Mítikah

El martes 12 de agosto, la plaza comercial Mítikah suspendió temporalmente sus actividades tras un incidente con un elevador que dejó tres personas lesionadas. Inicialmente se informó de un posible desplome, aunque más tarde la administración del centro comercial aclaró que no hubo caída del equipo, sino un desplazamiento controlado de dos niveles provocado por una variación de voltaje, atribuida a las lluvias.

Las víctimas, de 47, 60 y otra persona, recibieron atención médica y abandonaron el lugar por su propio pie. La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la alcaldía Benito Juárez confirmaron que la plaza se cerró para revisar protocolos de Protección Civil, permisos y el correcto funcionamiento de los elevadores, garantizando que el lugar cumpla con los requisitos de seguridad antes de reabrir.

Gonzalo Robina, director de Fibra UNO, señaló: “Los equipos son de última generación y ante cualquier eventualidad los módulos de funcionamiento se protegen; en ningún momento se comprometió la integridad de las personas”.