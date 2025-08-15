Publicidad

CDMX

La Línea 2 del Metro de la CDMX reanuda operaciones este viernes

La Línea 2 se encuentra brindando servicio en todas sus estaciones por ambas direcciones luego de que fuera suspendida por fallas técnicas y lluvia la noche del jueves.
vie 15 agosto 2025 07:50 AM
¿Ya funciona la Línea 2 del Metro hoy, tras suspender servicio por fallas en varias estaciones
El servicio de la Línea 2 del metro fue afectado por un cortocircuito la noche del jueves.

La Línea 2 del Metro de la CDMX reunudó operaciones la mañana de este viernes, luego de que fueran suspendidos los recorridos la noche del jueves debido a un corto circuito en las estaciones y en medio de la fuerte lluvia registrada en gran parte de la capital del país.

"Al momento la Línea 2 se encuentra brindando servicio en todas sus estaciones por ambas direcciones", informó la autoridad del Metro en sus cuentas de redes sociales.

¿Qué pasó en la Línea 2?

Los usuarios de la Línea 2 del Metro notaron la presencia de humo dentro de las instalaciones del servicio de transporte. Entre el trayecto de Zócalo y Pino Suárez, las autoridades solicitaron desalojar, y las personas tuvieron que recorrer la zona en el tunes y las vías para salir.

Las autoridades capitalinas brindaron apoyo a los usuarios con camiones RTP la noche del jueves.

Adrián Rubalcava, director general del Metro, destacó la labor del personal para que reanudaran los traslados en la Línea 2.

El Metro informa que la mañana de este viernes el avance y arribo de trenes en todas las estaciones se realiza de manera normal, con un tiempo de espera de 8 minutos por estación.

Metro

