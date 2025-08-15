¿Ya funciona la Línea 2 del Metro hoy, tras suspender servicio por fallas en varias estaciones

"Al momento la Línea 2 se encuentra brindando servicio en todas sus estaciones por ambas direcciones", informó la autoridad del Metro en sus cuentas de redes sociales.

¿Qué pasó en la Línea 2?

Los usuarios de la Línea 2 del Metro notaron la presencia de humo dentro de las instalaciones del servicio de transporte. Entre el trayecto de Zócalo y Pino Suárez, las autoridades solicitaron desalojar, y las personas tuvieron que recorrer la zona en el tunes y las vías para salir.

Las autoridades capitalinas brindaron apoyo a los usuarios con camiones RTP la noche del jueves.

Adrián Rubalcava, director general del Metro, destacó la labor del personal para que reanudaran los traslados en la Línea 2.

✅ Servicio normal – Línea 2

Se ha restablecido la operación en toda la Línea 2, de Tasqueña a Cuatro Caminos, luego de la intervención inmediata de los técnicos del Metro en la interestación Pino Suárez – Zócalo.



Agradecemos el apoyo de @RTP_CiudadDeMex durante la contingencia,… pic.twitter.com/DFiGq8189Q — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) August 15, 2025

El Metro informa que la mañana de este viernes el avance y arribo de trenes en todas las estaciones se realiza de manera normal, con un tiempo de espera de 8 minutos por estación.

🌞🚇 ¡Arrancamos viernes con el @MetroCDMX operando al 100% 🛤️! Checa lo que debes saber antes de salir de casa y viaja un paso adelante en 👉 https://t.co/vNG9rGA7QM #MetroCDMX #MovilidadCDMX #CDMX #Metronoticias pic.twitter.com/MLZMLlPSwg — Metro Noticias (@metrolanoticia) August 15, 2025