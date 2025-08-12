Publicidad

CDMX

Las lluvias intensas de la CDMX provocan caos en el AICM y varias vialidades

Los capitalinos y mexiquenses despertaron con el temor de nuevas inundaciones tras la tormenta con rayos durante la madrugada de este martes.
mar 12 agosto 2025 08:05 AM
Lluvia en CDMX provoca caos por inundaciones: calles afectadas con tráfico y servicio del Metro lento
Diversas zonas de la CDMX fueron iluminadas por los rayos que cayeron durante la madrugada de este martes.

Habitantes de la CDMX y del Estado de México tuvieron problemas para conciliar el sueño por la intensa lluvia la madrugada del martes y ante el temor de que el caos en las calles se extienda por más días.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé que prácticamente toda la semana se verá afectada por las precipitaciones.

Cancelan vuelos en el AICM

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez. dela Ciudad de México (AICM) informó que se mantiene suspendidas sus operaciones despegue y aterrizaje por las afectaciones pluviales.

Avance en el Metro

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó en su avance de trenes de las 07:00 horas que la Línea 3 es la que tiene mayor tiempo de espera con ocho minutos, de seis minutos en ocho, de cinco minutos en dos líneas y de cuatro minutos en la Línea 4.

Afectaciones viales por inundaciones

Las autoridades capitalinas informan a través de su cuenta en X que hay encharcamientos en las siguientes calles y avenidas:

-Sobre calzada Zaragoza

-Avenida Talismán

-Insurgentes Sur y Eje 1 Prolongación Guerrero

-Circuito Interior a la altura de Avenida Oceanía

En el Estado de México, municipios como Nezahualcóyotl también se ven afectados por las inundaciones. El alcalde Adolfo Cerqueda informó a través de Facebook que las cuadrillas de rescate saldrán a realizar labores en las colonias afectadas durante la mañana de este martes.

Clima este martes 12 de agosto

Las condiciones anteriormente descritas, serán originadas por el monzón mexicano, inestabilidad atmosférica, canales de baja presión al interior de país, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, una vaguada en altura extendida desde el noreste hasta el occidente del territorio nacional, la onda tropical número 21 en el sur de Oaxaca y otra vaguada en altura sobre la península de Yucatán.

Lluvias puntuales intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Michoacán, Guerrero y Estado de México.

Lluvias fuertes (de 25 a 50 mm) en Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (de 5 a 25 mm) en Coahuila, Aguascalientes y Tlaxcala, y lluvias aisladas (de 0.1 a 5 mm) en Baja California y Baja California Sur.

