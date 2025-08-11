Tláloc no da tregua y Conagua pronostica cuatro días de lluvias intensas en CDMX

El Coordinador General del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Fabián Vázquez Romaña, detalló que en el Estado de México se prevén lluvias muy fuertes hoy, mientras que en la CDMX se prevén en las próximas 24 horas lluvias fuertes.

“Al menos lunes y martes de entre 25 y 50 milímetros con lluvias fuertes durante los próximos días con 80% de probabilidad de presentarse con granizo pero miércoles y jueves podría aumentar un rango más", expresó en un video en 𝕏.

Alerta amarilla y naranja por lluvias

La Secretaría de Gestión Integral y Protección Civil de la CDMX emiten un sistema de alertas por lluvias en la que el color púrpura es la más alta, ya que se activa cuando existe el riesgo de que el nivel de lluvia supere los 70 mm, lo cual eleva la posibilidad de la caída de lluvias torrenciales que generan inundaciones, deslaves y fuertes corrientes de lluvia, señala la dependencia capitalina.

Antes está la alerta roja (lluvia intensa con caída de árboles), naranja (lluvias fuertes con encharcamientos) y amarilla (lluvias fuertes).

Alerta Amarilla. Se prevé caída de granizo y precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros.

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Iztacalco

Iztapalapa

Milpa Alta

Tláhuac

Venustiano Carranza

Xochimilco

Alerta Naranja. Precipitaciones de entre 30 y 49 milímetros y caída de granizo.

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Tlalpan

Recomendaciones ante lluvias

Usar paraguas o impermeable al salir de casa.



Retira la basura de las coladeras tanto dentro como fuera de tu hogar para evitar encharcamientos.

Evitar cruzar calles o avenidas con fuertes corrientes de agua.

Si utilizas bicicleta, asegúrese de usar un impermeable que lo refleje para mejorar su visibilidad.

Mantén precaución ante la posible caída de ramas, árboles, estructuras frágiles y desprendimiento de lonas.

No realices actividades al aire libre mientras se presentan tormentas eléctricas.

Aléjate y no manipules postes ni cableado de energía eléctrica durante las lluvias