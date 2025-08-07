Álvaro Obregón refuerza seguridad con patrullas híbridas

La nueva flotilla está conformada por 110 patrullas tipo pick up Frontier, 15 camionetas híbridas BYD y cuatro grúas de apoyo vial. El acto de entrega se realizó en el Parque de la Bombilla en donde participaron autoridades de los distintos órdenes de gobierno.

“En Álvaro Obregón no entregamos solo patrullas, entregamos confianza, presencia institucional y respuesta inmediata. La seguridad no se improvisa, se construye con estrategia, tecnología y compromiso territorial”, destacó el alcalde Javier López Casarín.

El Coordinador General del C5, Salvador Guerrero Chiprés, dijo que la percepción de seguridad en la Capital ha mejorado en prácticamente 40% desde hace siete años a la fecha.

“La Alcaldía Álvaro Obregón ha sido una pieza clave en estos logros. Su alcalde, Javier Casarín, ha participado puntualmente en las sesiones de evaluación de los sectores y ha contribuido directamente a los resultados positivos que hoy reconocemos”, enfatizó el funcionario capitalino.

En Álvaro Obregón operan 5,844 cámaras del C5 y se proyecta una expansión significativa de esta red.

También participaron en el acto el Comisario Julio César Ordaz Arteaga, Director de Operación Policial de la Policía Auxiliar, y el Comisario Jefe Oswaldo Cantellano Ledezma, Director General de la Policía Bancaria Industrial, cuerpos que integran el estado de fuerza de la alcaldía.

Se reforzarán patrullajes en la alcaldía de la CDMX. (Foto: Especial)

¿Qué es el Sistema Integral de Seguridad 360?

En un comunicado, la alcaldía destaca que es un esquema que articula acciones de prevención, vigilancia, inteligencia y reacción inmediata, mediante el uso eficiente de tecnología, capacitación policial, equipamiento táctico y coordinación permanente con instancias locales y federales.

Este sistema fue establecido como parte del Eje de Comunidades Seguras del Programa de Gobierno 2024–2027, con el objetivo fortalecer la vigilancia para los más de 750 mil habitantes que residen en 251 colonias, barrios y fraccionamientos.

“Nuestra Estrategia 360 no es un discurso, es un sistema operativo que articula prevención, inteligencia y acción directa. La entrega de estas nuevas patrullas no es un acto simbólico, es la expresión clara de nuestra determinación para garantizar la seguridad de las y los obregonenses. Este modelo busca proteger a nuestra comunidad y fortalecer la capacidad operativa de las instituciones que tienen a su cargo el cuidado de la ciudadanía”, aseguró el alcalde.