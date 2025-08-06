Hoy No Circula miércoles 6 de agosto 2025: qué autos descansan en CDMX y Edomex

¿Qué autos NO circulan este miércoles?

De acuerdo con el calendario oficial , este miércoles no pueden circular los vehículos que tengan:

Holograma 1 o 2

Engomado rojo

Terminación de placa 3 o 4

Si tu auto entra en esta categoría, mejor déjalo guardado y evita una sanción que podría costarte más de 3 mil pesos.

Los miércoles aplica a engomado rojo, placas terminación 3 y 4, con hologramas 1 y 2. (Galo Cañas/Cuartoscuro)

¿Quiénes SÍ pueden circular?

Están exentos del programa:

Vehículos con holograma 0 o 00

Autos eléctricos o híbridos

Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rojo ni terminación 3 o 4

¿Hay Doble Hoy No Circula?

No. Este miércoles no hay contingencia ambiental, por lo que no aplica el Doble Hoy No Circula. El programa opera en su modalidad habitual.

¿Dónde aplica?

El Hoy No Circula opera de 5:00 a 22:00 horas en dos grandes zonas:

Ciudad de México

Aplica en las 16 alcaldías.

Estado de México

Aplica en 18 municipios conurbados: Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.

¿Y qué pasa en Toluca y Santiago Tianguistenco?

Desde el 1 de julio, el programa también se aplica en estas zonas metropolitanas. Aunque ya opera de lunes a sábado, las multas empezarán a cobrarse hasta el 1 de enero de 2026. Por ahora, es solo un periodo de adaptación.

¿Y si me multan?

Te puede salir caro. La sanción va de 20 a 30 UMA, es decir, entre 2,262 y 3,394 pesos.

Recomendaciones rápidas

Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula antes de salir.

Revisa el reporte de calidad del aire diariamente.

Toma en cuenta que las restricciones pueden cambiar si hay contingencia ambiental.

Antes de prender el motor, revisa bien el calendario. Además de evitar una multa, estarás ayudando a mejorar la calidad del aire para todos.

