Ante las complicaciones generadas por las lluvias de las últimas semanas en la Ciudad de México, la política y empresaria anunció en sus redes sociales la compra de un camión utilizado para el retiro de residuos sólidos, mediante presión o succión en las tuberías, cuyo valor en el mercado de ronda entre los 8 y 9 millones de pesos.

#MéxicoNuevo conmigo al frente significa trabajo y seguridad. Estoy a tus órdenes: Vecinos de la #CDMX ¿tienen problemas de inundaciones o encharcamientos? Envíenme WhatsApp, llego con mi vactor sin costo alguno. ¡Bendiciones! #SandraCuevasMX pic.twitter.com/SBIk3vtiNx — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) August 16, 2025

Sandra Cuevas anunció que el servicio de desazolve gratuito será para las alcaldías Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, las cuales resultaron muy afectadas por anegaciones debido a la intensa lluvia registrada el pasado 10 de agosto, que alcanzó hasta 74 milímetros de lluvia.

El anuncio del servicio gratuito de desazolve ofrecido por Sandra Cuevas se da a la par de las giras realizadas por la jefa de gobierno, Clara Brugada, en colonias de Venustiano Carranza, Iztacalco y Gustavo A. Madero para la atención a las afectaciones por las recientes lluvias.

El servicio de desazolve del gobierno de la Ciudad de México está a cargo de la Secretaria de Gestión Integral del Agua (Segiagua) así como por distintas alcaldías.

También existen servicios privados de desazolve de tuberías, cuyos costos por servicio, dependiendo del tipo de trabajo, va desde los 4,000 a los 8,000 pesos.

De acuerdo con la empresa Cocover S.A. de C.V., con sede en el estado de Veracruz, la renta de camiones Vactor llega a costar hasta 22,000 pesos por ocho horas.