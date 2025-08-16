Publicidad

CDMX

Sandra Cuevas ofrece desazolves gratis en alcaldías afectadas por la lluvia

La exalcaldesa anuncia este servicio para las mismas alcaldías donde la jefa de gobierno, Clara Brugada, realiza una gira de trabajo para atender las colonias afectadas por las intensas lluvias.
sáb 16 agosto 2025 09:18 PM
Sandra-Cuevas-Vactor
La excalcaldesa de Cuauhtémoc ofrece servicio de limpia de tuberías de drenaje sin costo.

La exalcaldesa de Cuauhtémoc y presidenta de la asociación política “Por la Familia y la Seguridad”, Sandra Cuevas, presumió la compra de un camión tipo Vactor con el que ofreció desazolve de tuberías en casas, edificios departamentales y mercados a fin de prevenir inundaciones.

Ante las complicaciones generadas por las lluvias de las últimas semanas en la Ciudad de México, la política y empresaria anunció en sus redes sociales la compra de un camión utilizado para el retiro de residuos sólidos, mediante presión o succión en las tuberías, cuyo valor en el mercado de ronda entre los 8 y 9 millones de pesos.

Sandra Cuevas anunció que el servicio de desazolve gratuito será para las alcaldías Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, las cuales resultaron muy afectadas por anegaciones debido a la intensa lluvia registrada el pasado 10 de agosto, que alcanzó hasta 74 milímetros de lluvia.

El anuncio del servicio gratuito de desazolve ofrecido por Sandra Cuevas se da a la par de las giras realizadas por la jefa de gobierno, Clara Brugada, en colonias de Venustiano Carranza, Iztacalco y Gustavo A. Madero para la atención a las afectaciones por las recientes lluvias.

El servicio de desazolve del gobierno de la Ciudad de México está a cargo de la Secretaria de Gestión Integral del Agua (Segiagua) así como por distintas alcaldías.

También existen servicios privados de desazolve de tuberías, cuyos costos por servicio, dependiendo del tipo de trabajo, va desde los 4,000 a los 8,000 pesos.

De acuerdo con la empresa Cocover S.A. de C.V., con sede en el estado de Veracruz, la renta de camiones Vactor llega a costar hasta 22,000 pesos por ocho horas.

Ciudad de México

