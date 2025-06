Repartidores de apps bloquean vialidades en la CDMX por reforma

También fue cerrada a la circulación vehicular en la lateral de Periférico (en dirección al norte) a la altura de Avenida Las Flores, en la Alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con reportes, además hay manifestantes en las sedes del IMSS y la secretaría del Trabajo, así como en la Diana Cazadora y el cruce de Reforma e Insurgentes.

"Con la reforma de plataformas perdernos todos", aseguran los repartidores que se manifiestan, cuyos bloqueos se prevé que duren parte de la tarde.

En un comunicado, la organización Repartidores Unidos de México advirtió que la reforma, que entrará en vigor el 22 de junio, dejará a quienes se dedican a esta actividad en "incertidumbre total".

Consideran que, derivado de la reforma de las apps, pueden perder su flexibilidad laboral y sus ingresos.

"La gente en el país está desesperada porque no se sabe si el modelo va sobrevivir, porque no se sabe si habrá despidos masivos, porque no se sabe si cabremos todos con la nueva reforma", apuntó.