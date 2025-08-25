Cierre en la México-Querétaro: transportistas bloquean la carretera hacia CDMX

¿Por qué hay tráfico en la México-Querétaro hoy?

La Agrupación de Transportistas y Comerciantes y Anexas de México (ACME) bloquean la autopista desde las 8 de la mañana de hoy lunes. El grupo pide al gobierno federal, a la presidenta Claudia Sheinbaum, al secretario de seguridad Omar García Harfuch, al secretario de Marina y a la FGR su apoyo pues denuncian que nuevamente son víctimas de secuestros y homicidios por no pagar a la Familia Michoacana, afirman.

Entre las exigencias de los transportistas está encontrar con vida a dos taxistas que desaparecieron. Se trata de Carlos y Cristóbal, quienes desaparecieron en Jilotepec.

Bloqueo en la México-Querétaro

De acuerdo con reportes de usuarios en redes sociales, el cierre en la autopista está a la altura de Soyaniquilpan, en el Estado de México.

(Twitter)

La Guardia Nacional alertó de que el cierre sigue en la autopista y da orientación a los automovilistas en el kilómetro 84 para tomar vía alterna por San Isidro, en el Estado de México.