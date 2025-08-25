Cierre en la México-Querétaro: transportistas bloquean la carretera hacia CDMX

La autopista México Querétaro tiene tráfico hoy, debido a un bloqueo de transportistas en ambos sentidos. De acuerdo con Caminos y Puentes (Capufe), la circulación en la carretera está intermitente en el kilómetro 93.
Te decimos cómo está el tráfico hoy y por qué hay bloqueo.
¿Por qué hay tráfico en la México-Querétaro hoy?
La Agrupación de Transportistas y Comerciantes y Anexas de México (ACME) bloquean la autopista desde las 8 de la mañana de hoy lunes. El grupo pide al gobierno federal, a la presidenta Claudia Sheinbaum, al secretario de seguridad Omar García Harfuch, al secretario de Marina y a la FGR su apoyo pues denuncian que nuevamente son víctimas de secuestros y homicidios por no pagar a la Familia Michoacana, afirman.
Entre las exigencias de los transportistas está encontrar con vida a dos taxistas que desaparecieron. Se trata de Carlos y Cristóbal, quienes desaparecieron en Jilotepec.
Bloqueo en la México-Querétaro
De acuerdo con reportes de usuarios en redes sociales, el cierre en la autopista está a la altura de Soyaniquilpan, en el Estado de México.
La Guardia Nacional alertó de que el cierre sigue en la autopista y da orientación a los automovilistas en el kilómetro 84 para tomar vía alterna por San Isidro, en el Estado de México.