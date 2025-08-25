Hoy No Circula Lunes 25 de agosto 2025: ¿Qué autos descansan en CDMX y Edomex?

¿Qué autos no salen hoy por el Hoy No Circula?

Los autos con engomado amarillo, holograma 1 y 2, con terminación de placas 5 y 6 no podrán circular, según los calendarios de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la CDMX, así como el de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Edomex.

Los autos exentos a las restricciones son los que tengan hologramas 0 y 00, así como:

- Taxistas.

- Motocicletas.

- Transporte público.

- Transporte de carga.

- Vehículos conducidos por trabajadores de la salud (con tarjetón autorizado).

(Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe))

¿Dónde aplican las restricciones?

El Hoy No Circula aplica de las 05:00 a las 22:00 horas para las 16 alcaldías de la CDMX, así como los siguientes municipios del Estado de México:

Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM)

Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Chicoloapan

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT)

Almoloya de Juárez

Calimaya

Chapultepec

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

Rayón

San Antonio la Isla

San Mateo Atenco

Temoaya

Tenganfo del Valle de Toluca

Xonacatlán

Zinacantepec

Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST)

Almoloya del Río

Atizapán

Capulhuac

Texcalyacac

Tianguistenco

Xalatlaco

El Gobierno del Edomex empezó a implementar su programa de Hoy No Circula en las ZMVT y ZMST, y hasta el 31 de diciembre de este año no se aplicarán multas.

Programa #HoyNoCircula l A partir del 1 de enero de 2026 los vehículos dejarán de circular de 5:00 a 22:00 horas, conforme al color del engomado y la terminación de las placas de tu vehículo. Evita sanciones, consulta la información en: https://t.co/SDzvmIHfaz.#ElPoderDeServir pic.twitter.com/N3Sf5rzkKC — Medio Ambiente (@AmbienteEdomex) August 22, 2025

Multa por no cumplir el Hoy No Circula

La multa por circular en la CDMX y la ZMVM cuando está prohibido va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). es decir, entre 2,262.8 a 3,394.2 pesos en 2025.

Un elemento de la Secretaría de Seguridad del Estado de México puede emitir la multa, así como policías municipales según su jurisdicción. En la CDMX, los agentes de tránsito son quienes realizan estas sanciones.

Recomendaciones para conductores

Agenda los días en que tu auto no puede sancionar durante los próximos seis meses. Para conocer los días, utiliza la herramienta de la Sedema:

1. Accede a https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/

2. Selecciona el holograma de tu vehículo y el último dígito de la placa en las casillas

3. Da clic en ‘Consultar’.

La Sedema establecerá qué días tendrás restricciones de circulación. También puedes recibir la información por mensaje SMS a través de la Llave CDMX o con el número de celular.