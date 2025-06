Albergue migrante confronta a autoridades de CDMX con vecinos en la Cuauhtémoc

Las confrontaciones en torno a este predio comenzaron el pasado 23 de mayo entre autoridades del gobierno de la CDMX y de la alcaldía Cuauhtémoc, luego de que la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega hizo un llamado para detener la construcción de un refugio migrante en el inmueble de Peralvillo 75, en pleno corazón de Tepito, al cual calificó de “imposición”, pues dijo, no se consultó a la comunidad ni a la alcaldía.

A través de X, Rojo de la Vega publicó un video en el que acusó: “Hoy, este lugar fue tomado sin avisarle a nadie, ni a los estudiantes, ni a las y los vecinos, ni siquiera a la alcaldía. Lo cerraron, lo desmantelaron, se llevaron incluso el equipo del quirófano y nadie sabe dónde está. ¿Y para qué? Para instalar sin consenso de la comunidad un refugio para personas migrantes.”

Les quitaron la escuela, cerraron el hospital y tomaron el inmueble sin avisarle a nadie. Ni a los vecinos. Ni a la Alcaldía.



Con 100 años de historia, con miles de atenciones diariamente, no les importó y yo estoy con ustedes siempre.



Tras las declaraciones lanzadas por la alcaldesa, César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, también difundió un video en el que aseguró que no se cerró ninguna escuela ni hospital, pues explicó que el inmueble estaba tomado ilegalmente desde hace tiempo, por presuntos comerciantes de la zona o personas que usan de manera irregular las instalaciones.

“Ese espacio, propiedad de la Escuela Libre de Homeopatía, ya no estaba en funcionamiento. No se impartían clases ni se brindaba atención médica. Incluso, la Secretaría de Educación lo había clausurado por no cumplir con las normas”, apuntó.

Cravito apuntó además que en un convenio se acordó con la representación legal de los dueños del predio para intercambiar ese inmueble por otro que daría el Gobierno de la CDMX.