Sheinbaum encabeza pruebas del Trolebús Chalco-Santa Marta

No obstante, son seis las estaciones que no darán servicio aún: Teotongo, La Virgen y Xico, en la ciudad, debido a que aún se encuentran en desarrollo; mientras que Unión de Guadalupe, La Covadonga y Ejidal no abrirán por las obras de construcción del colector de Chalco para evitar inundaciones.

El Trolebús Elevado Chalco-Santa Marta dará servicio a alrededor de 2.9 millones de personas del Valle de México con un total de 15 estaciones a lo largo de 18.5 kilómetros, desde Chalco, Estado de México, hasta Santa Marta, en Iztapalapa, Ciudad de México.

El trayecto será de unos 40 minutos, mientras que el recorrido en transporte concesionado llega a demorar hasta una hora y media.

Unos 6.7 kilómetros se realizan sobre un viaducto elevado exclusivo para este transporte público –sin acceso a vehículos privados– y 11.8 kilómetros son a nivel de calle.

Con 102 trolebuses que representan una inversión de 1,400 millones de pesos, facilitará a las personas conectar con la Línea A (Pantitlán-La Paz) y la Línea 8 (Constitución de 1917-Garibaldi-Lagunilla) del Metro.

El objetivo para esta obra es que en el futuro llegue hasta Mixcoac a nivel de calle, para conectar al Estado de México y el oriente con el poniente de la capital. El proyecto inició con un presupuesto estimado de 10,200 millones de pesos, sin embargo aún no hay un corte definitivo del costo.

Las estaciones que abrirán el próximo 18 de mayo son: Santa Marta, Parque de la Mujer, Cuauhtémoc, Puente Rojo, Puente Blanco, Parque Tejones, José María Martínez, Amalinalco y Chalco.