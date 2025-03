Trabajadores de pulquerías de la CDMX se manifiestan contra cierres

Los inconformes aseguraron que en menos de tres meses las autoridades capitalinas cerraron más de 10 negocios, por lo que decidieron reunirse frente a la pulquería La Paloma Azul, ubicada en Eje 8 con Eje Central, colonia Portales.

Los manifestantes argumentan que el cierre de estas pulquerías representa un ataque al patrimonio cultural en la CDMX, mismo que está ligado con el maguey. También exigen un diálogo con las autoridades para lo que consideran una amenaza para los establecimientos tradicionales de la capital.

La jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, aseguró que no hay interés del gobierno de cerrar estos negocios, sino que obedece a una estrategia para asegurar que cumplan con la normatividad y que no se conviertan en focos de violencia.

La mandataria capitalina recordó que estos lugares son parte de la vida cotidiana y lo único que se busca es que cumplan los horarios de operación y las normativas relacionadas ante quejas vecinales, y si cumplen, no habrá problemas con su funcionamiento.

“No hay ningún interés en cerrar comercios simplemente porque se tenga la intención de una estrategia contra la venta de alcohol, sabemos que estos lugares son parte de la vida de esta ciudad, el pulque es una tradición también. No hay un interés más que el que no se conviertan en espacios generadores de violencia y que cumplan las leyes. Cumpliendo las reglas, no tenemos problemas en cuanto a horarios, en cuanto a quejas vecinales, etcétera”, expresó Brugada en conferencia de prensa.