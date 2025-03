Diputado de CDMX promueve iniciativa con millonario error para gravar herencias

La iniciativa, publicada el 4 de marzo en la Gaceta Parlamentaria del Congreso local, con la firma del propio legislador, plantea un impuesto de 10% y hasta 30% para herencias y donaciones a partir de los 15 millones más un peso.

Varela afirmó que la cantidad correcta es 1,500 millones de pesos porque de esa manera, dijo el exmorenista, solo se afectaría a las familias más ricas del país.

“Es un grupo muy reducido, no iría más allá de 10 empresas o familias en México. Es una visión solidaria, de empatía humana, no puede estarse beneficiando de la economía de un país, de venderle productos, servicios a los ciudadanos de un país y no retribuir proporcionalmente”, expresó el legislador.

Al cuestionarle cómo llevaría el manejo político de la propuesta para imponer un impuesto a las familias más ricas de México, el diputado respondió que su objetivo es abrir el debate.

“Puede que los compañeros en general de la 4T, de los demás grupos parlamentarios, vean un momento difícil y digan que no, pero creo que es importante abrir el debate”, indicó.

¿Qué propone la iniciativa original sobre herencias?

Tal como fue presentada, la iniciativa para el "Cobro de impuestos a las grandes fortunas" inscrita por el diputado Varela, proponía reformar la Ley del Impuesto sobre la Renta para cobrar gravamen a las herencias y donaciones que superen los 15 millones de pesos.